聯合報黑白集／空話一籮筐
由於大罷免，台灣社會充滿各種仇恨及降智語言，無法進行理性討論。如今大罷免已過，有些人仍停不下來，繼續在那裡吐情緒。曾說罷不掉徐巧芯就「活不下去」的曹興誠，現在改口說要「搬離信義區」；沈伯洋則說，自己愈溫和，「敵人愈塑造我極端」，一副受迫害者模樣。
這兩人都是自戀狂。曹興誠不斷搬來搬去，看不慣或無法適應某地，就負氣離開。這樣的人，憑什麼來教台灣人怎麼愛國？至於沈伯洋，把所有批評他的同胞都稱為「敵人」；由他帶領認知作戰，不把國家撕碎才怪。如此缺乏民主素養的人，民進黨卻當成大寶貝，也難怪距離民主愈來愈遠。
比起他們的倨傲與自我中心，賴政府官員的空洞無物，則形成奇怪的對比。對美關稅談判了五個月，至今仍在五里霧中，政府始終祕而不宣。唯一確定的是，中華郵政即日起停收寄往美國的小包，民眾只能改用其他國際快遞。
國會好不容易請來鄭麗君報告，問答半天，只得到一句「沒有產業被犧牲」。綠委林岱樺回嗆，「那就不必通過五九○○億元」。次日，卓榮泰特地幫鄭麗君補強字句，「不會犧牲任何產業」。但這不同樣是空話嗎？
同日，對傳產的「無薪假」趨勢，洪申翰糾正說應該稱「減班休息」。遭網譏：改個詞，就不失業了嗎？滿朝避重就輕的高手！
