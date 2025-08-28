聯合報社論／軟土深掘是川普本能，跪美是賴政府本事？

行政院長卓榮泰（左）昨天到立法院報告台美關稅談判並備詢，行政院副院長鄭麗君（右）以我國談判代表團團長身分列席，突破慣例首度站上備詢台。圖／聯合報系資料照片

台美關稅談判情勢，可能比外界想像嚴峻得多。領軍談判的行政院副院長鄭麗君兩度說明談判進展，月中記者會強調爭取關稅不疊加，外界「聽君一席話，如聽一席話」，聽得「霧煞煞」；兩周後打破副閣揆慣例到立院備詢，卻仍語多保留，最後連民進黨立委林岱樺都聽不下去，直嗆如果沒有產業被犧牲，那就不用通過五千九百億元特別條例了！

美國的全球關稅談判，賴政府得意稱台灣是第一批談判的對象，結果卻是最後一批公布的國家，並且談出比日、韓還高的百分之廿疊加關稅，賴政府只能以「暫時性」稅率安撫國人。但除了半導體關稅「剉著等」之外，到底哪些產業會被犧牲，在賴政府的黑箱裡還找不到答案，外界只能猜測，汽車、農糧產品等市場開放問題，都不樂觀。

更令人不安的是，護國神山會不會走山、台積電會不會變成美積電？美國商務部長盧特尼克日前表示，美國總統川普希望把對台積電的補助轉換成股權。《華爾街日報》則報導，商務部目前並不打算入股台積電，但如果川普政府真要索取股份，台積電打算退還補助金拒絕美國政府入股。台積電董事長魏哲家也澄清，美國政府已宣布不入股了。不過，台積電變美積電的疑慮仍未解除。

當初台積電迫於國際現實，宣布以六百五十億美元赴美投資設廠，蔡政府只想著打包台積電當外交伴手禮。川普上台後，台積電被迫加碼千億美元投資，賴政府同樣樂當推手，並稱台積電核心技術仍然根留台灣，不會影響台灣投資；為了自圓其說，甚至把台積電赴美投資和被迫加碼，形容成「壯大台灣」。

但川普的胃口，超乎想像。川普以美國政府保有特別股為條件，同意日本製鐵收購美國鋼鐵；五角大廈也成為美國稀土礦營運商的大股東；又允許輝達和超微出口高階晶片到中國大陸，但百分之十五營收需上繳美國政府。川普更把對晶片的補助轉換成股權，取得英特爾百分之十股份，並一度傳出對台積電也有相同的要求。

美國政府想入股台積電，目的不只在獲利，而是要搶回川普所稱被「偷走」的晶片產業。台積電快要被連根拔起，賴政府還要用「壯大台灣」來唬弄國人嗎？雖然台積電拒絕美國政府入股，但如果川普真要橫柴入灶，台積電最後不一定能守住城池，但毫無疑問，台積電的腰桿，的確比賴政府挺直得多。

賴政府對川普政府得寸進尺與軟土深掘的風格，應有深刻體會，鄭麗君在記者會就有第一手描述：一方面，美國極度壓縮各國談判時程；另一方面，每次赴美談判都有新變化，隨著各國跟美方談判進展過程，美方期待、談判議題也會逐漸擴增，甚至要求也會升高。這堂川普談判課，台灣預繳的學費已難估計，未來還要繼續繳納的費用，國人恐負擔不起。賴政府的豪華貢禮，只是美國軟土深掘的起點。

川普需索無度，台灣或許無法完全拒絕，但賴政府判斷錯誤、策略偏失，讓台灣付出更大代價。例如，台積電赴美投資原是寶貴籌碼，卻早被當成貢禮送走了；兩岸關係原有機會作為平衡槓桿，賴政府卻只想著抗中保台；國會、反對黨和國內民意原可作為對美談判的三道防線，賴政府卻全力解構國會、追殺在野、踐踏民意，長城既毀，美國自然長驅直入。

賴政府對內剽悍、對中嘴硬、對美懦弱。軟土深掘是川普的本能，予取予求卻是賴政府的本事，更讓國人擔心，百工百業皆成刀俎下的魚肉，台積電恐怕也遲早變成美積電。