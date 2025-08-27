聽新聞
聯合報黑白集／遲到的綠能弊案

聯合報／ 聯合報黑白集

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內疑向綠能業者收賄，26日凌晨移送北檢漏夜複訊後聲押禁見。記者林俊良／攝影
經濟部綠推中心前副執行長鄭亦麟，向兩家綠能業者索賄，並涉財產不明、洗錢，遭北檢以涉犯貪汙重罪聲押禁見。鄭亦麟號稱綠電「重要推手」。此案八月中旬遭爆料，檢調已掌握事證，北檢不負「鷹犬」盛名，把案子壓到核三公投結束，才發動搜索。

鄭亦麟是前閣揆林全愛徒，因緣際會成為「小英男孩」，擔任新能源政策要角。當年推動非核家園第一步，由經濟部成立「綠推中心」，廿多歲的鄭亦麟一夫當關，重大離岸風電投資案都須通過這個「單一窗口」。此案，正是鄭亦麟向台電施壓關說「饋電容量」，協助業者順利開業。

賄聲賄影的風光電力，貴到連台積電都買不下手；經濟部因此拉國營事業成立售電平台，幫民間賣電。今年初經濟部成立「台灣智慧電能公司」，竟找回已離職轉任外商公司的鄭亦麟擔綱總經理。當年外商開業，靠他牽路；如今若非東窗事發，業者賣電要穩賺不賠也得靠他。

爆料公社八月中踢爆此案，指檢調掌握鄭男索賄，以不明資金買下台北市三處豪宅，家人按月收顧問費，還有一筆兩百萬金流，質疑為何不約談？北檢慢條斯理拖到公投後才搜索，似不怕嫌犯滅證串供。

如果公投前就偵辦這樁「非核好生意」，核三案恐將壓倒性過關。網民諷刺，原來北檢早就躲在「萊爾校長」車上。

