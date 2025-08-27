聯合報社論／車上未交接：蔡英文留給賴清德的能源爛攤

賴清德總統（中）、副總統蕭美琴（右）和前總統蔡英文（左）在總統官邸碰面，討論國內外局勢。圖／取自蔡英文臉書

大罷免再失敗，蔡英文進總統官邸為賴清德送暖，乍看頗為溫馨。表面如此，深一層看，其實另有玄機。大罷免變成一場噩夢，主要是賴清德愚昧、輕信又不自量力所致，自取其辱。而核三公投湧現強勁的擁核反撲，則是蔡英文時期留下的禍根；在能源議題上，蔡英文更需要靠賴清德收拾善後。這個議題上，兩人是命運共同體。

就在蔡英文為賴清德打氣的次日，一名被稱為「小英男孩」的經濟部「綠能科技產業推動中心」前副執行長鄭亦麟遭到檢調搜索，原因是打著綠電招牌向廠商收賄，連其父母都捲入。鄭亦麟廿八歲就成為「綠推中心」副執行長，負責風力發電的開發；其後轉往與風電有關的外商任職，後又回到台電售電平台「台智電」擔任總經理。他忽官忽商，卻因深受重用，在旋轉門自由出入，最後也因此捲入弊案。

同一天，雲林前議長沈宗隆則因在風電弊案中收賄兩千多萬元，協助外商達德公司取得開發許可，遭判刑三年半。同案，還有其他議員及外商主管多人遭到判刑。也是同一天，遭丹娜絲颱風重創的嘉義滯洪池光電場，廢棄太陽能板的清理作業還在推拖拉。環境部長彭啓明發出第Ｎ次警告，業者若再不盡清除責任，政府將會接手處理。亦即，業者的爛攤子，就會變成政府的工作。

一天之中，就有這麼多起與風電、光電有關的弊案，人們不難想像，台灣的綠能制度已荒腔走板到什麼地步。近一年來，綠能相關弊案層出不窮，從申設過程的不法、官員的貪贓、開發對山林環境的破壞、官商勾結的百般醜態，都是制度不全、人謀不臧所致。過去八年，綠能被蔡政府描繪成台灣電力的新救星，要用來消除「萬惡的核能」，打造非核家園。八年過去，綠能發電量不僅未能達標，卻以高躉售價格把台電啃得虧損累累，把台灣山水和官場廉潔都賠進去。這次核三公投雖未過關，但有七成五選民投下贊成票，正是因為大家聽夠了官場的謊言，看夠了綠電的貪瀆，也受夠了火力發電的髒汙。

賴總統對於能源政策要如何調整，顯然還未想好對策。八二三當夜，他回應核三公投說，如果未來技術更安全、核廢料更少、社會接受度更高，政府「不會排除先進核能」。這項表態，與其說他是在為重啟現有核電廠設置條件，不如說他更傾向採納研發中的「小型反應爐」（ＳＭＲ），作為解開「非核家園」魔咒之鑰。

然而，如果賴清德以為他的能源挑戰只是在解開非核魔咒，他恐怕把問題想得太簡單了。「非核家園」只是蔡英文留給他的諸多能源爛攤之一，更大的癥結在：經過八年錯誤能源政策的扭曲，台灣電力供應不僅變得愈發不穩定，價格愈來愈高，弊端也愈來愈多。賴清德想要「小型反應爐」，主要是可以當成對美採購談判的籌碼。但ＳＭＲ的技術預估要五年後才完全成熟，目前全球尚無商業運轉的小核電廠。以台灣目前需電及缺電的趨勢，恐怕無法等待五年之久，才去計議設置小核電廠。何況，以民進黨數十年來灌輸社會的反核思想，政府要設置新技術小核電廠，覓地建廠及環評的拉扯恐怕也得吵上好幾年，產業界和社會能等下去嗎？

總而言之，小核電廠雖是台灣電力的一項解方，但就時效而言，不考慮重啟核三等既有電廠，根本不足以解決。去年賴清德和蔡英文合拍了《在路上》的競選短片，兩人演示了政治掌舵的交接；至於蔡英文未好好交接的能源爛攤，得靠賴清德自己一件件收拾。