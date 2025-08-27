經濟日報社論／川普催動美國特色的國家資本主義

川普催動美國特色的國家資本主義。 美聯社

中共領導人常說，大陸的制度是「有中國特色的社會主義制度」，這意思是，生產工具本質上是屬於國家的，但是表現出來的形式，卻是因地制宜、有中國特色的，可以讓企業家發揮創造力，得到私人收益的變形社會主義。

同樣的，現在開始有人稱，川普的經濟政策是「有美國特色的國家資本主義」，同樣也意味著，美國現在的經濟政策，雖然本質上是資本主義，但是卻偏向國家資本主義，由國家也就是川普政府，做出最後的決定。

今年6月，川普批准日本製鐵收購美國鋼鐵，要求政府擁有實際否決權的「黃金股」，這只有社會主義國家的國營企業的「黨委否決制」可以比擬，與過去政府不介入市場的美國傳統，有很大的不同。

川普還要求輝達與美超微，支付政府20%銷售利潤，好放行對中國出口AI晶片，最後在輝達執行長黃仁勳的討價還價之下，才以15%「成交」。川普還公開指名英特爾執行長陳立武與中共有關，應該立即下台，但在陳立武親自到白宮解釋之後，川普轉而稱讚陳立武。

最新消息是，美國政府將使用拜登時期通過的「晶片法」補助資金，注資英特爾，取得股份，以完成在俄亥俄州晶片製造中心的計畫，而且據說將對其他補助的對象，包括台積電（2330）與三星，如法炮製，以補助入股，川普短短幾個月內竟成了全球半導體業最有權力的人，黃仁勳、魏哲家都比不過他，難怪紐約時報稱，川普已成全球晶片業「總司令」。

事實上，這不是川普第一件國家投資案，早在7月，美國國防部就宣布以4億美元收購美國稀土生產商MP原料公司的15%優先股，國防部成為該公司的最大股東，除致力於生產足夠國防與商業所需的稀土外，透過改造為公私合營公司，並且嵌入「黃金股否決權」決策設計。

由於川普打造在美國製造晶片的「半導體國家隊」，加上川普威脅要對進口半導體課以100%關稅，已大大激勵英特爾股價連續上漲，近來漲幅達20%。

川普現在更有鉅資可供使用，過去幾周，歐盟、日本與韓國都在關稅壓力下，奉上總數高達1.5兆美元的投資基金，讓川普自己決定使用，雖然無法可據，卻更使得川普有空前的權力，得以在市場上呼風喚雨，未來要投資什麼，他說了算，他搖身一變成為超級投資家。

過去美國兩黨的共識一直是「資本主義、市場至上」，共和黨的禁忌更是「政府不得干預市場」，反倒是民主黨執政，譬如在2009年金融危機時，歐巴馬政府大舉入市，拯救金融業與汽車業，美國政府短暫成了全球最大的國有企業，可是等金融危機一過，立即賣出手中持股，並沒有想乘機吞下私營企業。

現在川普政府則正好相反，把權力擴張到私人企業，口口聲聲是基於國家安全，無論是晶片或是稀土，但許多人認為，這不是合理的產業政策，而是對公司經營的不正常干預，任何企業若不按川普所說的做，就會受到懲罰，這簡直與黑道沒有兩樣。

企業界別無選擇，只能通過贈送禮物、做出投資承諾等方式來討好川普，最新的受害者是蘋果的執行長庫克，上周他不僅承諾將投資額由5,000億增加到6,000億，還在白宮送給川普一塊純金底座的「美國製造」紀念玻璃擺件。

長期來看，資本主義制度，相信市場與私人的判斷，就是因為政府常常是沒有效率的，無論是法國或是巴西，都較美國傾向國家資本主義，經濟成長也都比美國緩慢。

當然，也許川普是想學中國大陸，用政策工具指導企業，甚至國家自己下場成立「國有企業」，好在國際激烈競爭環境下，快速勝過對手，但在表面成功的背後，也是血跡斑斑的犧牲，遠的不說，這五年的晶圓產業，就是一頁辛酸史，前車之鑑，美國不是中國大陸，是學不來的。