聯合報黑白集／綠營諸侯恐慌症

民進黨立委邱議瑩認為，執政黨必須深刻檢討能源政策，才能再一次獲得人民支持。 記者徐白櫻／攝影

大罷免、核三延役公投雙輸，身兼民進黨主席的賴總統，既未辭黨主席，內閣也不總辭。但賴系立委林俊憲說，不只內閣、黨務要改組，立院黨團路線也應檢討；綠委邱議瑩則說，要「深刻檢討能源政策」。可見，黨內不再「順清德」。

林俊憲、邱議瑩真的是因為雙輸，而認為民進黨應改變路線和政策嗎？倒未必盡然。他們兩人的另一角色，是明年民進黨台南、高雄市長的前排角逐者。南二都原本「綠地一片」，幾乎是初選「頭過身就過」；公投結果卻顯示：好日子已經過去！

核三重啟公投雖未通過，但同意票數為不同意票的三倍。五個綠營執政縣市，都是同意票遠高於不同意票，民意已從反核轉向擁核。尷尬的是，連核三所在地屏東，和賴總統本命區台南，都是同意遠大於不同意。

與四年前的「重啟核四公投」相比，儘管投票率下降，但這五縣市同意票都不減反增。其中，高雄增加三萬多票，台南增加近五萬票。這意味，綠營鐵票區「對民進黨死忠」大幅降低，「不滿民進黨」大幅增加。距明年地方選戰開打只剩一年，這怎不讓林俊憲、邱議瑩們如坐針氈？

形勢如此，但民進黨高層仍然言者諄諄、聽者藐藐，嘴巴上喊喊路線檢討、小幅人事改組，就想搪塞過去。賴總統不動如山，才是綠營諸侯恐慌的源頭吧！