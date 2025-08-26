聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／綠營諸侯恐慌症

聯合報／ 黑白集

民進黨立委邱議瑩認為，執政黨必須深刻檢討能源政策，才能再一次獲得人民支持。 記者徐白櫻／攝影
民進黨立委邱議瑩認為，執政黨必須深刻檢討能源政策，才能再一次獲得人民支持。 記者徐白櫻／攝影

大罷免、核三延役公投雙輸，身兼民進黨主席的賴總統，既未辭黨主席，內閣也不總辭。但賴系立委林俊憲說，不只內閣、黨務要改組，立院黨團路線也應檢討；綠委邱議瑩則說，要「深刻檢討能源政策」。可見，黨內不再「順清德」。

林俊憲、邱議瑩真的是因為雙輸，而認為民進黨應改變路線和政策嗎？倒未必盡然。他們兩人的另一角色，是明年民進黨台南、高雄市長的前排角逐者。南二都原本「綠地一片」，幾乎是初選「頭過身就過」；公投結果卻顯示：好日子已經過去！

核三重啟公投雖未通過，但同意票數為不同意票的三倍。五個綠營執政縣市，都是同意票遠高於不同意票，民意已從反核轉向擁核。尷尬的是，連核三所在地屏東，和賴總統本命區台南，都是同意遠大於不同意。

與四年前的「重啟核四公投」相比，儘管投票率下降，但這五縣市同意票都不減反增。其中，高雄增加三萬多票，台南增加近五萬票。這意味，綠營鐵票區「對民進黨死忠」大幅降低，「不滿民進黨」大幅增加。距明年地方選戰開打只剩一年，這怎不讓林俊憲、邱議瑩們如坐針氈？

形勢如此，但民進黨高層仍然言者諄諄、聽者藐藐，嘴巴上喊喊路線檢討、小幅人事改組，就想搪塞過去。賴總統不動如山，才是綠營諸侯恐慌的源頭吧！

社論 公投 綠委 反核 民進黨 林俊憲 邱議瑩 大罷免 賴清德 能源政策

延伸閱讀

邱議瑩、許智傑搶攻三民區 邱提四維行政中心遷入高雄車站

大罷免失敗後啟動人事改組 林俊憲：黨團路線也要檢討

選後第一槍 邱議瑩：民進黨必須檢討能源政策

影／賴清德返台南投公投票 在人行道停留數分鐘關心這些事

相關新聞

聯合報社論／卅二比零後，政府人事布局豈能如此擺爛

一如外界預期，八二三第二階段的大罷免投票，依然是七比零；總計罷團針對藍委和新竹市長提出的三十二件罷免案，沒有一件通過。雖...

聯合報黑白集／鄭英耀的痛只是假痛

已請辭的教育部政次葉丙成涉洩漏性平個資調查案，教育部延宕三個月後終於公布結果，認定葉未違反性平法；請了近九十天假的葉丙成...

經濟日報社論／公投架好下台階 扭轉能源政策正是時候

823「核三延役」公投雖未達通過門檻，但從同意的比率高達四分之三，連核三所在的屏東縣都過半，顯見挺核已是主流民意，民進黨...

聯合報黑白集／綠營諸侯恐慌症

大罷免、核三延役公投雙輸，身兼民進黨主席的賴總統，既未辭黨主席，內閣也不總辭。但賴系立委林俊憲說，不只內閣、黨務要改組，立院黨團路線也應檢討；綠委邱議瑩則說，要「深刻檢討能源政策」。可見，黨內不再「順清德」。

聯合報社論／大罷免主要戰犯全留任，綠營的賴皮式負責

大罷免兩波慘敗，賴總統發表了不痛不癢的談話，稱內閣會調整隊形、卓揆則留任云云，內容空洞令人無言。民進黨方面，賴清德僅同意秘書長林右昌請辭，由徐國勇接替，對自己黨主席的責任則略而不提。與此同時，民進黨立院黨團爆出辭職潮，五名正副幹事長、書記長請辭。但發動大罷免的元凶柯建銘卻老神在在，稱自己任期一年，他會慰留所有請辭者。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。