聯合報社論／大罷免主要戰犯全留任，綠營的賴皮式負責

季青漫畫

大罷免兩波慘敗，賴總統發表了不痛不癢的談話，稱內閣會調整隊形、卓揆則留任云云，內容空洞令人無言。民進黨方面，賴清德僅同意秘書長林右昌請辭，由徐國勇接替，對自己黨主席的責任則略而不提。與此同時，民進黨立院黨團爆出辭職潮，五名正副幹事長、書記長請辭。但發動大罷免的元凶柯建銘卻老神在在，稱自己任期一年，他會慰留所有請辭者。

沒錯，在意氣風發的大罷免連續以大失敗作收後，民進黨毫無愧色，也看不出反省調整的氣象。最初策畫大罷免的三元凶——賴清德、柯建銘、卓榮泰，迄今無一人想要負責，每位都自認是當今台灣政壇不可或缺的要角，賴清德仍然黨政一把抓，絲毫不覺得自己國家治理無方愧對國家和黨。尤其柯建銘，面對各路檢討聲浪，保持「一賴天下無難事」的姿態，皮厚心黑的程度難以估量。

一路與政府唱和並拉抬罷團聲勢的曹興誠、沈伯洋，也依然趾高氣昂。兩人一路販售「抗中」興奮劑，並利用「認知戰」散布社會仇恨，撕裂國家而不以為意。曹興誠還硬拗，大罷免並「沒有輸」，是藍營的手段太過卑劣。他更稱，大罷免的「意外收穫」，是把「內奸」沖出水面。他所指的「內奸」，竟是台灣民意基金會的游盈隆。游盈隆則反批，曹興誠傷害台灣人命運共同體的感情，使台獨運動染上「法西斯色彩」，才是民進黨的內奸。沈伯洋則不斷遭網友洗版，要求他辭不分區，有人罵他「人不要臉，天下無敵」。

一年的國政空轉及社會紛擾，賴總統團隊把台灣帶到這步「離心離德」的田地，黨政兩路真的可以毫不檢討，就這樣裝作沒事般地過去嗎？民進黨團有五名女性幹部相繼辭職，或許是因為她們的羞恥感比較強；然而，拒絕辭職的柯建銘和王義川，不是明顯責任更大嗎？柯建銘是大罷免的總設計師，自誇可以「通殺」卅一名藍委，結果卻「掛零」作收，但他對此毫不感到羞愧。王義川則身兼黨政策會執行長，他以跳梁小丑之姿爆炒「粉底液事件」，遭同志譏為「厭女台派」，進而影響選情。對此，他似乎也不覺得自己有什麼責任要負。

以上林林總總，反映的就是民進黨近年來的民主墮落、是非顛倒、道德扭曲的價值觀和責任觀。一個執政黨，能發動這麼大規模的罷免而無人勸阻，已經令人感到不可思議。更可怕的是，歷經這樣民意及人心悖離的重挫，黨內還在交相遮掩，任由不入流言論橫行，民進黨形象能止跌才怪。

二○一二年迄今，蔡英文曾三度因選舉失利而請辭黨主席。但她示範的責任倫理，賴清德一丁點也沒學到。賴清德當初極力挑戰蔡英文，一副自己才是「明君」之姿；但到了見真章的時刻，他卻選擇用林右昌當代罪羔羊，把自己的責任撇得一乾二淨。賴清德明明在搞朝野對立、社會撕裂，他嘴巴裡卻不斷誦念著言不由衷的「團結」口號；他嘴上宣示要改組內閣，實際安排的人事，卻將自己的「小圈圈」又向內縮小一層。即使在八二三之夜，他也只向一百萬參與罷免連署的人「致敬」，對於反對罷免的聲音，只簡單說了句會「珍惜」。

敗戰之夜的記者會上，人們看到賴總統臉上已失去昔日的自信光采，他絮絮叨叨唸完了手上的稿子，大家甚至聽不出哪一段是真誠的。社會對此無法釋懷，綠營內部應該也在隱隱作痛：這場以國政內耗為代價的大罷免，如果所有主要戰犯都不必檢討負責，台灣白走這一遭，有療傷止痛的可能嗎？