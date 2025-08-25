聯合報社論／卅二比零後，政府人事布局豈能如此擺爛

2波大罷免都以全敗收場，賴清德總統表示，這是人民意志的展現，對於結果，都必須尊重接受。圖／聯合報系資料照片

一如外界預期，八二三第二階段的大罷免投票，依然是七比零；總計罷團針對藍委和新竹市長提出的三十二件罷免案，沒有一件通過。雖然大罷免案是由公民團體提出，但是大家都知道，此案背後有柯建銘的影武，更有賴總統的背書和民進黨的推動。對於這樣的民意裁判，賴總統不願學周處除三害，反而只讓黨秘書長換人、內閣微調，一群待罪之身繼續吃香喝辣，令人民失望。且讓我們幫讀者做些整理與盤點。

首先是換人的層級。卅二比零，兵敗如山倒的戰況，用賴總統熟悉的棒球術語來說，就是「才二局下半已經十比零落後」。這個時候，我們看到的球員調度竟然是：內閣微調。我們必須提醒當局：卅二比零的結果所反映的，絕對不只是單一部會失能，而是內閣與國安施政的整體失敗。賴總統以關稅談判、風災復原、預算審議尚未完成為由，留任行政院長卓榮泰。但過去這十五個月，卓內閣完全沒有施政的願景與想像，以致行政與立法的對抗竟變成政壇主焦點；賴卓體制就是國政空轉的源頭。大罷免大失敗後如果還是要十比零的敗戰投手繼續投，那麼現在到二○二八之間，大概都是垃圾時間了。

其次是換人的時機。像經濟部長郭智輝的不適任，已到「婦孺皆知」的地步。據報導，政府高層「因為擔心換人影響大罷免氣勢」，而一再延宕這個人事異動。經濟部長的任務是要處理台灣的經濟問題，卻因為考量大罷免氛圍，而任令不適任的部長繼續蹂躝台灣經濟長達數月之久。這種人事異動時機的荒誕思考，更增加了人民的反感，當然也遭到選票的制裁。

第三是換人的邏輯。大罷免目的是要大規模換掉藍委，但即便若干藍委言行惹議，這些言行較諸爭議不斷的行政官員，其實只是小巫見大巫。就拿吳釗燮來說吧，他過去近十年任外交部長與國安會秘書長，身邊卻爆發近年來最嚴重共諜案，對中華民國國家安全造成巨大危害，還拒絕國會監督。執政者不撤換這類官員，卻要勞師動眾搞大罷免，意圖換掉民意代表。這種本末倒置的換人邏輯，難怪得不到選民的認同。

第四則是換人的智慧。卅二比零雖然是慘痛的教訓，阿Ｑ一點也可以說是改革的契機。但目前我們卻看不到改變的跡象。台美關稅談判中，內閣有經濟背景的官員態度消極，而最應發揮協調角色卻最像路人甲的，就是行政院秘書長龔明鑫。此外，在過去近十年吳釗燮機要洩密案中與吳過從最密的跟班（跟著吳的腳步任外交部次長與國安會副秘書長），就是徐斯儉；如今全無外派經驗的副手卻要接掌最重要的駐美代表處。至於其他爭議閣員，例如將抗中視為內政重心的內政部長劉世芳、把檢調當成政治鬥爭工具的法務部長鄭銘謙，以及專責阻止兩岸交流的陸委會正副主委等，則似穩坐其位。看到這樣的內閣與國安布局，完全沒有反省與校正，只有戀棧與搶位，真會令選民吐血。

賴清德還「在路上」，內閣已爆逃難潮，沒跳車的玩大風吹；但現在浮上檯面的內閣與國安人事異動，都是「不換紗布、不清傷口、不貼膏藥」的擺爛，看起來主政者渾然不知環境之險惡。對國內政客而言，二○二八之前只是垃圾時間；但國際形勢卻不容許我們擺爛：對岸民族主義高漲、對台灣虎視眈眈；美國官員則一腦子金錢利益、想把台灣吃乾抹淨。現在還只是二局下半十比零，但檯面上的擺爛布局，也許有機會打破棒球史上最大比分差的紀錄。