聯合報黑白集／鄭英耀的痛只是假痛

已請辭的教育部政次葉丙成涉洩漏性平個資調查案，教育部延宕三個月後終於公布結果，認定葉未違反性平法；請了近九十天假的葉丙成，還上演一齣「堅辭」的戲碼，安全下莊回台大繼續當教授，受害女學生崩潰發文痛陳。教長鄭英耀形容此案是他心中的痛，但教育部卻也成了不折不扣的加害者。

葉丙成四月在個人社群平台談論一起台大性平案，卻在截圖中洩漏受害者個資，導致當事人身心受創，雖然當事者多次懇求，但他卻直到一個多月後被多位民進黨立委連署譴責，才肯刪文、道歉。教育部面對此事的態度更是可議，對於自家高官的爭議行為，起初也是裝聾作啞，直到不敵立院及輿論壓力，才宣布將葉丙成送性平會調查。

詎料，鄭英耀原承諾要在一個月內完成調查，卻以「調查需要」一再展延，拖到法定的最後期限才壓線公布，這耗時長達三個月的調查，最後做出的結果卻是讓外界譁然、受害者心碎。外界看到的不是教育部的反省與檢討，而是鄉愿與徇私。

先前有高中生分別因學習歷程檔案造假及科展抄襲，遭申請入學錄取的大學撤銷資格，受到嚴厲的懲罰，最後他們都再拚分科測驗憑實力考回醫學系。反觀，當犯錯的是大人，外界卻只看到官官相護，如今看來，鄭英耀的「痛」不但廉價，更顯虛假。