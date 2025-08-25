聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／鄭英耀的痛只是假痛

聯合報／ 聯合報黑白集

教育部長鄭英耀。圖／聯合報系資料照片
教育部長鄭英耀。圖／聯合報系資料照片

已請辭的教育部政次葉丙成涉洩漏性平個資調查案，教育部延宕三個月後終於公布結果，認定葉未違反性平法；請了近九十天假的葉丙成，還上演一齣「堅辭」的戲碼，安全下莊回台大繼續當教授，受害女學生崩潰發文痛陳。教長鄭英耀形容此案是他心中的痛，但教育部卻也成了不折不扣的加害者。

葉丙成四月在個人社群平台談論一起台大性平案，卻在截圖中洩漏受害者個資，導致當事人身心受創，雖然當事者多次懇求，但他卻直到一個多月後被多位民進黨立委連署譴責，才肯刪文、道歉。教育部面對此事的態度更是可議，對於自家高官的爭議行為，起初也是裝聾作啞，直到不敵立院及輿論壓力，才宣布將葉丙成送性平會調查。

詎料，鄭英耀原承諾要在一個月內完成調查，卻以「調查需要」一再展延，拖到法定的最後期限才壓線公布，這耗時長達三個月的調查，最後做出的結果卻是讓外界譁然、受害者心碎。外界看到的不是教育部的反省與檢討，而是鄉愿與徇私。

先前有高中生分別因學習歷程檔案造假及科展抄襲，遭申請入學錄取的大學撤銷資格，受到嚴厲的懲罰，最後他們都再拚分科測驗憑實力考回醫學系。反觀，當犯錯的是大人，外界卻只看到官官相護，如今看來，鄭英耀的「痛」不但廉價，更顯虛假。

社論 鄭英耀 葉丙成

延伸閱讀

調查認定葉丙成未違性平法 當事台大生：被執政團隊再次鐵拳

葉丙成請辭教育部政務次長 教長鄭英耀「尊重決定」盼持續為教育努力

請假近90天…葉丙成涉洩露性平案學生個資 22日公布調查結果

內閣改組傳聞甚囂塵上 邱泰源、鄭英耀低調同台賴總統

相關新聞

聯合報社論／卅二比零後，政府人事布局豈能如此擺爛

一如外界預期，八二三第二階段的大罷免投票，依然是七比零；總計罷團針對藍委和新竹市長提出的三十二件罷免案，沒有一件通過。雖...

聯合報黑白集／鄭英耀的痛只是假痛

已請辭的教育部政次葉丙成涉洩漏性平個資調查案，教育部延宕三個月後終於公布結果，認定葉未違反性平法；請了近九十天假的葉丙成...

經濟日報社論／擺脫政治內耗 齊心發展經濟

歷時逾半年的「大罷免」行動終於落幕，與之同時舉辦的「核三延役」公投結果出爐，大罷免確定大失敗，核三重啟同意票，遙遙領先不...

聯合報黑白集／史上最膨風國防預算

行政院會拍板明年中央政府總預算，國防預算再創新高，達九四九五億元。如此，共占ＧＤＰ三・三二％，一舉跨過「川普保護費」門檻...

聯合報社論／國政空轉一年，賴清德被民意的海嘯吞噬

繼首波大罷免大失敗，這波七名藍委的罷免案又悉數遭到否決。核三公投雖未過關，但支持重啟者接近七成五，也重重打臉民進黨的「非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。