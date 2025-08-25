經濟日報社論／公投架好下台階 扭轉能源政策正是時候

823「核三延役」公投雖未達通過門檻，但從同意的比率高達四分之三，連核三所在的屏東縣都過半，顯見挺核已是主流民意，民進黨的「非核」神主牌已遭民眾否定，賴政府應借勢使力，扭轉錯謬的能源政策。記者邱德祥／攝影

賴清德總統選後表示，理解社會期待能源多元選擇；關於核能電廠重啟，將在核安無虞、核廢有解、社會有共識三大原則下，「不排除」先進核能。聽起來非核的立場似有鬆動，但能源如何轉型仍語焉不詳，自賴總統以下，至今都不知道能源政策存在「三大謬誤」，才令人憂心。

第一個謬誤，就是放棄穩（基載電力）、廉（每度成本比火力便宜1.5元~2元）、潔（不排碳無空汙）的核電，與賴總統所謂的「能源多元選擇」背道而馳。5月17日核電歸零後，最需電力的夏日，風電本就停擺，晚上更無光電，96%的電依賴又髒又貴的煤、氣，火力全開而增加排碳和空汙，離淨零目標愈來愈遠，中南部民眾只能用肺發電，犧牲健康。諷刺的是，賴總統近日說為了淨零，還要投入9,000億，根本就是浪費民脂民膏。

目前火力發電占比高達75%以上，使台電的發電成本只增不減。賴政府一上台就漲電費，今年4月還想再漲，總以「2022年能源價格飆漲」當作唯一理由。事實卻正好相反，能源價格2023年起就已驟降，所以新加坡當年第4季就開始調降電價。今年7月1日新加坡宣布第四次降價的同時，賴總統還在團結四講，威脅國人「不撥補台電，還會漲價」，即知賴政府對於自己能源政策的荒謬缺乏自知之明。

有學者用長期的大數據分析，發現台電在2001~2019年面對的天然氣價格，都明顯高過2023年至今；即使2022年因烏俄戰爭而飆高，也比2005~2008期間的史上最高還低。然而台電在能源價格較高的期間，虧損較少，甚至還有獲利，以致馬政府在2015、2016年還降低電價三次。相反地，蔡、賴政府執政的過去九年，已撥補台電3,000億、漲了五次電費，台電2022年至今竟累積了4,800億的虧損。

差別在哪裡？就是價格便宜、波動小的核電，過去占發電比率在20%以上。2018年核電開始停機除役以來，核電占比遞減，去年降至4.7%，今年5月歸零，造成發購電成本愈來愈高。

第二個謬誤，就是推動能源轉型、提高綠電的方向雖正確，但推動模式大錯特錯。離岸風電的遴選制躉購電價，因國產化政策任務，導致台電購買風電成本為全球最貴，比國際合理價（競標價）每度貴4.3元。去年發電量86億度，台電就額外多付了370億的購電成本。如以198億度的目標年發電量計，等於未來每年需多出850億的成本。以躉購合約長達20年計算，全民為風電國產化而多負擔1.7兆元。這也是台電在化石燃料價格下降時，反而因風電占比提高而不斷虧損的主因。

第三個謬誤，就是太陽光電能效低、環境成本高，以致台電的躉購價格嚴重偏高。經濟部報告指出，菲律賓光電每度約2.5元，但台電外購光電成本為4.9元，比國際價貴了2.4元。以去年光電153億度計算，台電購電成本就年增370億元；躉購20年使全部用電戶未來20年多負擔7,400億元。從近年來政府主管能源官員、國營事業董總貪腐，和民代、派系、黑道勾結分贓，甚至開槍搶奪利益，即知太陽光電充滿暴利，害全民當了冤大頭。也難怪，川普日前抨擊綠電為「世紀騙局」，導致電力成本暴增，因此，川普政府不會核准風電與或破壞農民生計的太陽能開發案。

核三延役公投，已為賴總統謬誤的能源政策架好了下台階。期盼賴總統勇敢明確做出核三延役這個本益比最高的抉擇，絕對可以省下9,000億的淨零花費，並要求離岸風電國產化的受益者及獲利甚豐的光電業者降價，才能讓能源政策走回穩健的正軌，挽救重挫低迷的聲望。