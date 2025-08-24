聯合報社論／國政空轉一年，賴清德被民意的海嘯吞噬

賴清德總統23日晚上表示，人民再度展現民主力量，結果都應尊重接受。記者林伯東／攝影

繼首波大罷免大失敗，這波七名藍委的罷免案又悉數遭到否決。核三公投雖未過關，但支持重啟者接近七成五，也重重打臉民進黨的「非核家園」政策。此刻，賴總統摸著他滾燙的臉，應該感到無地自容吧？一年來，民眾看著總統和執政團隊耽溺在大罷免的瘋狂妄想中，荒廢了國政，徘徊在民主歧路。最後，選民用犀利的「反惡罷」吶喊，將他們驚醒；但賴清德真的醒了嗎？

嚴格而論，民進黨企圖用大罷免沒收在野黨國會席次、沒收剛完成的大選民意，以遂行擴權，已近乎一場「政變」。南韓前總統尹錫悅的政變，當即被國會議員擋下；而賴清德的大罷免則牽拖了一年多，才遭人民完封。七二六到八二三兩場罷免投票，台灣人民以無比清醒的意志擋下了執政者的狂妄，讓那些喧囂的跳梁小丑都沉默了。賴清德曾將大罷免形容為「更大的民意」，現在更大的民意出現了，他自己就站在大民意的對立面。那麼，接下來他要怎麼辦？

第二波罷免全軍覆沒，並不令人意外。不同的是，首波罷免的同意與不同意比例，約為四與六之比；但這次的罷免，「不同意」票數又更擴大，幾乎比同意票高出一倍，顯示選民對七藍委的支持更加堅定。換言之，賴清德在首波大失利後拒絕叫停八二三波罷免，就是在自取其辱。

以新竹藍委林思銘為例，二○二四年的立委選舉，他在「大綠」民進黨和「小綠」時代力量的夾殺下，得票率僅四成出頭。然而，這次同意罷免他的票數，卻不到不同意票之半。由此看來，首波大罷免投票後，賴清德呼籲黨內同志「繼續與公民站在一起」，讓選民愈發反感，因而用更強的力道表達對政府的不滿。

核三公投方面，由於絕大多數地區僅舉行單一公投，未合併舉辦罷免，導致投票率偏低。也因此，同意票未達到法定的選舉人數廿五％的門檻─即五百萬票，未能過關。值得注意的是，支持重啟核三者達四百卅四萬餘票，遠超過不同意的一百五十一萬餘票，這是一次強有力的擁核民意展現。這個票數，不僅比二○二一年「重啟核四公投」的三八○萬票還高，甚至連核三廠所在地的恆春南灣、大光兩里，同意票都高於不同意票。可以說，民意是以「輾壓」的態勢，重擊民進黨的「非核家園」能源政策。

核三公投未能過關，除了民進黨將公投與大選脫鉤外，最大原因是，賴總統曾稱「核安不是公投所能決定」，導致許多挺核民眾認為賴政府會以各種行政及技術因素百般阻撓，導致「投了等於沒投」。而回顧前兩次的「以核養綠」和「核四重啟」公投，不同意票都在四百萬出頭；但此次「重啟核三」公投，反核票僅剩一百多萬票，可謂完全崩盤。這也益見「七成民意」挺核的珍貴。民進黨「非核家園」神主牌，曾是它的光榮象徵，如今卻已成了票房毒藥。

首波大罷免大失敗後，賴政府並未表示反省和歉意，卻繼續一意孤行，在在導致人民的反感升溫。包括與美關稅談判結果、風災的救災和災後重建、官員的脫序表現、對司法的持續干預，以及層出不窮的光電剝削勾結亂象，都讓選民對賴政府的厭憎達到新的高峰。

過去一年，賴政府以為大罷免能為它帶來全面執政契機，不惜極力杯葛對峙，任憑國政空轉。如今，民意的海嘯席捲而至，賴政府若繼續走「當家鬧事」路線，「討厭民進黨」的氛圍將如鬼魅般揮之不去。「卅二比○」的大罷免及反核的崩盤，象徵著賴政府跛腳與難堪的開始。