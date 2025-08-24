聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／史上最膨風國防預算

聯合報／ 聯合報黑白集

台灣明年度國防預算增加到GDP的3.32%，被視為配合美國川普政府要求。圖為台灣的漢光演習。歐新社
台灣明年度國防預算增加到GDP的3.32%，被視為配合美國川普政府要求。圖為台灣的漢光演習。歐新社

行政院會拍板明年中央政府總預算，國防預算再創新高，達九四九五億元。如此，共占ＧＤＰ三・三二％，一舉跨過「川普保護費」門檻。但花了這麼多錢，卻沒把為志願役加給的三萬元編進去。大撒錢增加了什麼防衛韌性，不清不楚，堪稱是史上「最膨風」的國防預算。

川普施壓盟邦增加國防支出，說穿了，就是美國財力大不如前。表面上看，是希望各國自己提升國防能量；深一層看，則是想多銷一些美國軍火武器，一魚兩吃。

當然，各國也有自己的小算盤。為應付川普而生的「北約模式」，便成了賴政府墊高國防預算的樣板。但北約模式納入「衍生性國防支出」，主要用於網路能源安全、關鍵基礎設施建設；賴政府卻是把軍人退休給付、海巡署支出當踏墊。

更讓人不解的是，由於賴政府的兩岸政策無方，台海情勢更趨凶險。為此，立法院通過在野黨提案將志願役加給提高至三萬元，並經總統公告，也為今年軍校招生添增助力，報到人數寫下近年新高。但閣揆卓榮泰卻說這是「爭議預算」，未編進新預算，這教軍人情何以堪？又置國安於何境地？

國防預算創新高，人民既看不見添了什麼國防重器或新興研發項目，更不知如何加強防衛韌性。這哪裡是「花錢買平安」，根本就是「歕雞胿（吹牛）」，川普會埋單嗎？

社論 國防預算

延伸閱讀

川普恐不管俄烏戰 2周內決定

4延TikTok禁令 川普：已有美國買家

川普關稅戰 日韓外交轉向

1主因惹川普對俄烏戰很不開心 「2周內決定戰爭走向」

相關新聞

聯合報黑白集／史上最膨風國防預算

行政院會拍板明年中央政府總預算，國防預算再創新高，達九四九五億元。如此，共占ＧＤＰ三・三二％，一舉跨過「川普保護費」門檻...

聯合報社論／國政空轉一年，賴清德被民意的海嘯吞噬

繼首波大罷免大失敗，這波七名藍委的罷免案又悉數遭到否決。核三公投雖未過關，但支持重啟者接近七成五，也重重打臉民進黨的「非...

經濟日報社論／總預算審議 三原則避免政爭

每年8月底行政院向立法院提出總預算案，為來年政府施政所須動用資源，爭取法定認可。政府預算攸關社會的資源分配、福利落實、經...

聯合報社論／八二三砲聲再響，不容賴政府繼續裝睡

一九五八年的金門八二三砲戰，台灣在砲火下同心協力守住了家園。六十多年後的這一天，另一場護衛中華民國的「投票之戰」展開；這...

聯合報黑白集／勇伯變民進黨救星？

徐國勇出任民進黨秘書長，最令人津津樂道的，就是「薯條三兄弟」再聚首。七年前賴清德出任行政院長，找了卓榮泰當秘書長、徐國勇...

經濟日報社論／台韓同樣MASGA 效果大不相同

美國關稅談判的重要手段是壓迫盟國對美投資，以強化美國關鍵產業能量；類似中國以市場換技術，美國是以市場／關稅換MAGA。南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。