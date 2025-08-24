聯合報黑白集／史上最膨風國防預算

台灣明年度國防預算增加到GDP的3.32%，被視為配合美國川普政府要求。圖為台灣的漢光演習。歐新社

行政院會拍板明年中央政府總預算，國防預算再創新高，達九四九五億元。如此，共占ＧＤＰ三・三二％，一舉跨過「川普保護費」門檻。但花了這麼多錢，卻沒把為志願役加給的三萬元編進去。大撒錢增加了什麼防衛韌性，不清不楚，堪稱是史上「最膨風」的國防預算。

川普施壓盟邦增加國防支出，說穿了，就是美國財力大不如前。表面上看，是希望各國自己提升國防能量；深一層看，則是想多銷一些美國軍火武器，一魚兩吃。

當然，各國也有自己的小算盤。為應付川普而生的「北約模式」，便成了賴政府墊高國防預算的樣板。但北約模式納入「衍生性國防支出」，主要用於網路能源安全、關鍵基礎設施建設；賴政府卻是把軍人退休給付、海巡署支出當踏墊。

更讓人不解的是，由於賴政府的兩岸政策無方，台海情勢更趨凶險。為此，立法院通過在野黨提案將志願役加給提高至三萬元，並經總統公告，也為今年軍校招生添增助力，報到人數寫下近年新高。但閣揆卓榮泰卻說這是「爭議預算」，未編進新預算，這教軍人情何以堪？又置國安於何境地？

國防預算創新高，人民既看不見添了什麼國防重器或新興研發項目，更不知如何加強防衛韌性。這哪裡是「花錢買平安」，根本就是「歕雞胿（吹牛）」，川普會埋單嗎？