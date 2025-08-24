經濟日報社論／擺脫政治內耗 齊心發展經濟

歷時逾半年的「大罷免」行動終於落幕，與之同時舉辦的「核三延役」公投結果出爐，大罷免確定大失敗，核三重啟同意票，遙遙領先不同意票，呈現出顯著的民意趨勢。記者陳敬丰／攝影

歷時逾半年的「大罷免」行動終於落幕，與之同時舉辦的「核三延役」公投結果出爐，大罷免確定大失敗，核三重啟同意票，遙遙領先不同意票，呈現出顯著的民意趨勢。這兩件事雖性質不同，一為政治動員，一為能源政策檢驗，但都反映出台灣民主在發展過程中的張力與挑戰，也共同投射出對經濟治理的深層隱憂。

罷免制度確實帶動了參與熱潮。然而，當參與淪為情緒宣洩或政黨對壘，理性討論空間便被壓縮，民主品質未必提升。值得特別注意的是：政治「過熱」成為常態，經濟可能「降溫」；政策穩定性下降，投資環境動搖，企業對長期規劃的信心必然受到影響。當前台灣產業正面臨供應鏈重組、科技升級與市場多元布局壓力，若政策難以保持一致性，將削弱國際競爭力。

各政黨在這次大罷免中雖然展現了動員能力，當主要政黨為守住基本盤而刻意迎合特定群體，經濟政策的中長期規劃就容易被犧牲。台灣此刻正值全球經貿格局重整，美國高關稅政策、東南亞市場開放與競爭，以及能源轉型等課題，這些都需要高難度跨黨派理性協商。若政治資源持續被消耗在罷免與選戰，產業升級、貿易談判與國家競爭力提升將付出高昂的機會成本。

罷免過程雖動員了更多公民，卻在結果上加深了社會對立。若社會裂痕擴大，政府推動任何重大改革，無論是能源政策調整、產業結構轉型、縮減貧富差距、維護居住正義，或稅制重大變革，都將面臨較過去更多阻力。當公共政策討論被政治零和思維主導，不僅妨礙施政，也會拖慢經濟發展效率。

這次「核三延役」公投結果出現的可觀贊成票數，清楚顯示多數民眾已體認到未來人工智慧發展的世紀，「電力即算力，算力即國力」的現實邏輯。民意對能源穩定供給的明顯需求，反映的不只是環保與安全之爭，而是關乎國家經濟競爭力的基本盤。如果政府繼續忽視並維持偏差的能源政策，將使產業布局與投資信心承受更大壓力，甚至削弱台灣在全球供應鏈中的戰略地位。這份民意是對政府的強烈提醒，若無正視與修正，社會的不滿將進一步累積。

「大罷免」與「核三公投」雖屬不同領域，卻都給政府同樣的啟示：必須嚴肅檢討施政方針，避免政治內耗拖慢經濟發展，並即時與具體回應民意對能源與產業發展的迫切需求。

一、重建政策的中長期視野。政府在產業、貿易與能源議題上應提出跨越選舉周期的規劃，以降低因政治波動導致的政策反覆，穩定投資與企業信心。

二、建立跨黨派經濟協商平台。無論是美台關稅談判、產業供應鏈布局或科技發展，都需要基本共識。這些可以透過國會或民間智庫的協商機制，確保經濟政策能在政治變化下延續。

三、強化社會溝通與包容。在推動高度爭議性政策時，相關部會與主要閣員必須以更大的包容態度，加大解釋與對話的力度，避免資訊不對稱與誤解，降低社會撕裂。

四、推動結構性改革。教育、勞動市場、能源轉型與數位治理，是台灣未來競爭力的關鍵。這些千秋工程若因困難而一再延宕，將會讓台灣在國際競爭中逐漸失去既有的地位。

民主的價值不在於一次罷免成功或一場公投得票多寡，而在於能否在激情過後回到理性討論，並累積解決問題的社會能力。「大罷免」與「核三公投」兩者若僅留下政治裂痕或朝野爭議，將是沉重代價；但若能化為修正施政、理性治理的契機，則可能成為台灣社會與經濟邁向成熟的里程碑。這正是賴總統、卓院長及立法院各黨派必須嚴肅面對的課題。