聯合報黑白集／勇伯變民進黨救星？

聯合報／ 聯合報黑白集

「薯條三兄弟」再聚首，徐國勇（右）、賴清德（中）與卓榮泰（左）。圖／聯合報系資料照片
徐國勇出任民進黨秘書長，最令人津津樂道的，就是「薯條三兄弟」再聚首。七年前賴清德出任行政院長，找了卓榮泰當秘書長、徐國勇當發言人，被陳菊封為「薯條三兄弟」。如今三人重組團隊，職位雖高了一級，處境卻是加倍艱難。

徐國勇還沒上台，就誇稱自己的第一要務就是「贏」，二○二六和二○二八都要贏。黨內有人誇「勇伯」戰鬥力強，有人誇賴清德打出好牌，有人讚賴清德向「英系」釋權，一副「救星來了」的模樣。問題是，七年過去，政壇仍是「薯條三兄弟」的老組合，正顯示賴清德的「小圈圈政治」毫無開展。這樣，有什麼好高興？

不僅如此，當年「薯條三兄弟」組成時意氣風發，但一年後，民進黨便遭遇了縣市長選舉的大挫敗。隨後，賴清德辭職負責，三兄弟即各自天涯。往事，民進黨都忘了嗎？

再說，連徐國勇對自己是不是「英系」都存疑，綠營硬要將其人事解讀成賴清德向英系「示好」，也未免太牽強。何況，就算賴清德真有此意，這也只是民進黨內的家務事；距離撐起綠營的社會信任，還遙遠得很呢！

反正，把勇伯當成民進黨救星，顯得太天真。尤其，比起林右昌，徐國勇的好勇鬥狠猶有過之，他能贏得民心才怪。而民進黨最大的問題在賴清德，但勇伯改變得了他的薯條兄弟嗎？

社論 賴清德 徐國勇 卓榮泰 民進黨

聯合報社論／八二三砲聲再響，不容賴政府繼續裝睡

一九五八年的金門八二三砲戰，台灣在砲火下同心協力守住了家園。六十多年後的這一天，另一場護衛中華民國的「投票之戰」展開；這...

