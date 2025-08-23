聽新聞
聯合報社論／八二三砲聲再響，不容賴政府繼續裝睡

聯合報／ 聯合報社論

圖為賴清德總統（右）昨前往宜蘭蘇澳進天宮參拜。記者胡經周／攝影
圖為賴清德總統（右）昨前往宜蘭蘇澳進天宮參拜。記者胡經周／攝影

一九五八年的金門八二三砲戰，台灣在砲火下同心協力守住了家園。六十多年後的這一天，另一場護衛中華民國的「投票之戰」展開；這次，人民將用選票而非砲火，再度對賴政府發出不信任的怒吼。綠營的七二六大罷免以大失敗作收，但警鐘依然響著，選民今天將再次提醒執政者：台灣的民主制度不容蹧蹋，賴政府須聆聽民意，停止違法濫權，回到持守正義、服務人民的軌道。

首波大罷免失利後，賴清德還在裝傻，推稱罷免是公民團體發動，拒絕承擔責任。如果八二三再敗，任賴清德再怎麼硬拗，也不能漠視自己的執政危機。眼前的事實是，八二三極可能重蹈覆轍，全軍皆墨。上一次，賴清德只祭了黨秘書長林右昌當代罪羔羊；這一次，則可能連內閣改組也難以止血。若再加上核三公投過關，及關稅談判不如人意，形勢將嚴重衝擊賴清德執政的正當性。即使賴清德想再耍賴，恐怕黨內也會群起表示不滿。

從美國關稅的談判黑箱、風災救援的遲緩失能，到普發現金政策搖擺不定，賴政府幾乎在每次重大事件上都做出錯誤的選擇。人民質疑的，已不再是「政府沒做事」，而是「賴政府真的懂如何施政嗎？」在台灣最需要安定的時刻，行政團隊卻屢屢故意製造混亂及不公，這才是人們最大的憤懣。

卓內閣施政脫序，更嚴重導致信任崩塌。經濟部長郭智輝屢屢言行失當，衛福部長邱泰源缺乏作為，教育部長鄭英耀一味避重就輕，內政部長劉世芳不斷排斥及鬥爭自己的國民，在在都使政府失去社會信任。這些閣員早被外界點名顯不勝任，卓榮泰卻遲不處理，任憑民怨積累。執政黨若幻想「硬撐就能過關」，最後只會造成賴政府的硬傷。

更嚴重的，是賴清德對國會與民主的敵視態度。賴總統若繼續把立法院視為「體制障礙」，拒絕與在野黨協商，施政只會愈發停滯，朝野僵局也將更惡化。賴總統若不設法調整朝野關係，只會陷入失敗的循環，置國家於險境。八二三投票，將是人民敲醒愚妄政府的一次集結。

在強大的民意壓力下，內閣改組已不再是選項，而是唯一解方。這場改組不能只是換幾張面孔了事，而必須展現真正的改革決心。台北市長蔣萬安建議由和碩董事長童子賢組閣，賴清德未必聆聽，這卻反映了社會對「跨越黨派、凝聚共識」的渴望。唯有打破小圈圈，擴大延攬專業人士，政府才可能重拾人民的信任，有效應對當前的執政危機。

能源政策的修補，則是另一個不容迴避的議題。核三公投已不再只是藍綠的對峙歧見，而是全民感受深刻的能源不安現實，更是以半導體業為核心的產業命脈所繫。賴清德意圖貶抑公投民意的重要性，只會造成社會更大的不安，並侷限了自己迴旋的空間。

賴總統必須認清：內閣改組並不只是補破網，而是迷途的執政團隊之再定位。第一，他必須放下意氣，承認與國會對抗到底只會走向死路，要學習妥協的藝術，並提出解決憲政僵局的具體方案。第二，他必須延攬跨黨派及受尊敬的人才，展現團結國家而非政治分贓的誠意。第三，他必須在經濟振興、能源轉型、社會團結等政策上改弦更張，重拾民眾的信任。

一九五八年的八二三砲戰，台灣靠團結守住家園。二○二五年的八二三公投，人民將用選票鳴砲敲醒裝睡的政府。這一次，戰場不在前線，而在總統府和行政院。若賴卓體制選擇愚頑抵抗或繼續裝儍，它等到的，將是被人民徹底淘汰的命運。

