聯合報社論／十萬元打敗一億元：南方四賤客PK零日攻擊

「零日攻擊」導演羅景壬（右）團隊被質疑，三年間共獲勞動部就業安定基金二八七二萬元補助，完全不符基金使用目的。但羅回應：「不分黨派，負起社會責任，是我的信仰。」 圖／零日文創提供

台劇《零日攻擊》獲得政府上億元投資補助，導演羅景壬團隊在三年內亦獲勞動部就業安定基金近三千萬元補助。誰料，該戲八月一上線，就引發議論。相對的，國民黨製作的《南方四賤客》短片僅花費十萬元，卻不斷被網友二創複製，重創賴政府形象。《南方四賤客》ＰＫ《零日攻擊》，如同小蝦米壓倒大鯨魚，連綠營網民都驚嘆：國民黨竟有引導議題的能力了！

就業安定基金被譏為勞動部「小金庫」，去年北分署的謝宜容職場霸凌案，即延燒出基金濫用爭議。這回國民黨再踢爆，勞動部透過「開口契約」補助羅景壬近三千萬，影片觀看數卻少得可憐。原本羅景壬應提供卅五支影片、兩場公關活動及網路託播等，當事人竟以一支影片、一場記者會就要核銷，引起審計部不滿。政府亂花錢，已到了這種地步。

羅景壬因為賴清德量身打造拍攝《在路上》競選影片，成為「賴友友」團隊。「零日文創」公司實收資本額僅八十五萬元，卻耗資二・三億元拍攝配合政府抗中政策的《零日攻擊》。只因公司顧問群包括林錦昌、沈伯洋、曹興誠、李厚慶等要角，除獲文化部及國發基金上億元補助，並獲親綠企業投資。這些錢來錢往，包括就安基金開口契約專給特定對象，檢調和監察院都不用調查嗎？

八月初上線的《零日攻擊》，總計十集虛構故事，被用來助攻大罷免。這部號稱「史詩級台劇」的電視劇，主要在幫政府進行「抗中保台」認知作戰，用人民的錢洗人民的腦。結果，零日攻擊還未擊中對手，自己先引火燒身。

相較之下，國民黨新媒體部門年輕小編腦力激盪的《南方四賤客》，原是宣傳重啟核三公投的一分鐘短片，簡單的對白，酸溜溜的滋味意外爆紅。創意、好笑、易複製等元素，吸引網友眼球，每位網友都可找到自己的笑點。尤其「萊爾校長」在片中提供許多金句：「不是表決多數贏就可以，不是這樣喔！」「那是因為你們智商不足啊！」國民黨還不忘補刀說，「本次核三延役ＣＦ，絕無文化部補助，絕無抹黑台灣天團，絕無邀請未成年出演」。酸度之高，完全打中年輕鄉民胃口。

網路文宣原是民進黨最擅長的事，如今國民黨竟後來居上，是耐人尋味的轉變。事實上，年輕人並沒有變，變的是民進黨已逆風成為新威權象徵，甚至成為民眾反抗的對象還不自知。套句網路名言：「丞相，起風了」，不是國民黨文宣厲害，而是民心思變，集體反抗賴政府的濫權專斷。

網路世界的談笑，一認真就輸了。綠委王定宇竟一口咬定，萊爾校長是隱射賴總統，把他未說過的「選民智商低」塞到他嘴裡，要求總統府採取法律動作。藍營則反譏，換了位子就換了腦子，王定宇是「此地無銀三百兩」。

和碩董事長童子賢也是南方四賤客配角之一。由於他在核三公投辯論中代表正方，在影片中他未到站就被踢下「團結公車」。對此，童子賢稱，民主社會被消遣一下沒有關係；反方也可以拿「鬼滅之刃」來作哏，既搭上時事、又凸顯格局大器。與此同時，台北市長蔣萬安順勢建議賴總統邀童子賢組閣，讓台灣社會重新對話。總統府卻膝反射，要求蔣市府先處理幕僚濫用特權的爭議，十足展現賴清德的「戰狼」風格。

大部頭的《零日攻擊》對上極小品的《南方四賤客》，就像鐵達尼號撞冰山。民進黨濫權不公製造了巨大的民怨冰山，而賴總統一路橫衝直撞，燒再多錢也救不了進水的艦隊。