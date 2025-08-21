聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／「國家隊」今與昔

聯合報／ 黑白集

川普政府考慮以晶片補助換取科技公司股權，繼英特爾之後，台積電有可能成為下個標的之一。圖為川普(左)與台積電董事長魏哲家(右)3月在白宮宣布台積電對美投資案。歐新社
川普政府考慮以晶片補助換取科技公司股權，繼英特爾之後，台積電有可能成為下個標的之一。圖為川普(左)與台積電董事長魏哲家(右)3月在白宮宣布台積電對美投資案。歐新社

美國商務部長盧特尼克點名台積電，質疑為何要送錢補助它來美國生產？財政部長貝森特更稱，九十九％先進晶片在台製造，是世界經濟一大失敗；為了美國的安全，應予阻止。

看到美方這種態度，國人應該都氣炸了。但這也更證實，半導體產業是實至名歸的「護國神山」。若非政府半世紀前決定「造山」，如今面對完全利益掛帥的川普政府，台灣恐怕真的是可割可棄。

台積電在全球晶圓代工一騎絕塵，綠色執政當然不忘拿來當成內宣素材。每次宣布重點發展某產業，都高調聲稱「組國家隊，打世界盃」，儼然下一代護國神山已然在望。但從高端疫苗等例子顯示，那些被吹捧的「國家隊」，其實距離「護國」目標十萬八千里。

台灣半導體業的成功，關鍵在精準預見未來科技方向，選對人才布局藍海。反之，近年被冠上國家隊的生技、無人機等，都是全球產業界開花結果後才跟風殺入的「紅海」，難以奢望什麼優勢。

半導體「造山」另一因素，是當年主事者的無私。而近年國家隊無不牽扯「綠友友」，產業利基不是要打贏「世界盃」，而是靠政府撒公帑採購，乃至高官們配合做多，頻頻操作消息從股市套利。

當年沒人提「國家隊」，卻打造出堅強隊伍；如今則是聲量第一，嘴皮優先。撫今追昔，怎不令人感嘆？

社論

延伸閱讀

美擬用補助換股權…韓媒：三星若就範 美政府持股恐接近李在鎔

金融時報：中國高層不滿盧特尼克「上癮」說 出手阻擋陸企採購H20晶片

比照英特爾持有10%？川普政府想入股台積電 財經專家：除非插乾股

美國不想白送錢⋯揚言入股台積電！網怒罵「強盜」憂台陷入兩難

相關新聞

聯合報黑白集／「國家隊」今與昔

美國商務部長盧特尼克點名台積電，質疑為何要送錢補助它來美國生產？財政部長貝森特更稱，九十九％先進晶片在台製造，是世界經濟...

聯合報社論／十萬元打敗一億元：南方四賤客PK零日攻擊

台劇《零日攻擊》獲得政府上億元投資補助，導演羅景壬團隊在三年內亦獲勞動部就業安定基金近三千萬元補助。誰料，該戲八月一上線...

聯合報黑白集／連就業安定基金都敢吃

國民黨爆料，《零日攻擊》導演羅景壬三年拿了勞動部二八七二萬元補助，錢都出自「就業安定基金」。而且，原本「開口合約」設定，羅團隊應提供卅五支影片及兩場公開活動，最後卻以一支影片和一場記者會打發。對此，審計部表示「難以驗核履約結果」，勞動部長洪申翰也說已檢討開口合約程序。

聯合報社論／核三公投不過，等於嘉許賴政府政策完美

周六將舉行七藍委罷免案投票和核三重啟公投。罷免案部分，雖有一、二藍委在危險邊緣，但以首波公投的經驗，或許都能驚險過關。比較令人擔憂的，反而是公投。儘管支持重啟核三的民意高於反對者達兩倍多；但因全台絕大多數選區並未同步舉行罷免投票，將大大影響投票率。如此一來，要達到過門檻的五百萬張同意票，可能就有困難。

經濟日報社論／美政府入股台積電利弊分析

川普政府有意將《晶片與科學法》對英特爾、台積電補助，轉換為持股形式，引發投資人不安與股市波動。然而，若根據補助金額與台積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。