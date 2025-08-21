聯合報黑白集／「國家隊」今與昔

川普政府考慮以晶片補助換取科技公司股權，繼英特爾之後，台積電有可能成為下個標的之一。圖為川普(左)與台積電董事長魏哲家(右)3月在白宮宣布台積電對美投資案。歐新社

美國商務部長盧特尼克點名台積電，質疑為何要送錢補助它來美國生產？財政部長貝森特更稱，九十九％先進晶片在台製造，是世界經濟一大失敗；為了美國的安全，應予阻止。

看到美方這種態度，國人應該都氣炸了。但這也更證實，半導體產業是實至名歸的「護國神山」。若非政府半世紀前決定「造山」，如今面對完全利益掛帥的川普政府，台灣恐怕真的是可割可棄。

台積電在全球晶圓代工一騎絕塵，綠色執政當然不忘拿來當成內宣素材。每次宣布重點發展某產業，都高調聲稱「組國家隊，打世界盃」，儼然下一代護國神山已然在望。但從高端疫苗等例子顯示，那些被吹捧的「國家隊」，其實距離「護國」目標十萬八千里。

台灣半導體業的成功，關鍵在精準預見未來科技方向，選對人才布局藍海。反之，近年被冠上國家隊的生技、無人機等，都是全球產業界開花結果後才跟風殺入的「紅海」，難以奢望什麼優勢。

半導體「造山」另一因素，是當年主事者的無私。而近年國家隊無不牽扯「綠友友」，產業利基不是要打贏「世界盃」，而是靠政府撒公帑採購，乃至高官們配合做多，頻頻操作消息從股市套利。

當年沒人提「國家隊」，卻打造出堅強隊伍；如今則是聲量第一，嘴皮優先。撫今追昔，怎不令人感嘆？