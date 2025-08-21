聯合報社論／核三公投不過，等於嘉許賴政府政策完美

8月23日將舉行核三延役公投，民眾黨昨天多地舉行車掃宣傳，盼提高投票率並成功過關。 記者潘俊宏／攝影

周六將舉行七藍委罷免案投票和核三重啟公投。罷免案部分，雖有一、二藍委在危險邊緣，但以首波公投的經驗，或許都能驚險過關。比較令人擔憂的，反而是公投。儘管支持重啟核三的民意高於反對者達兩倍多；但因全台絕大多數選區並未同步舉行罷免投票，將大大影響投票率。如此一來，要達到過門檻的五百萬張同意票，可能就有困難。

投票率會決定選舉和公投結果，這點容不得絲毫輕忽。以七二六的大罷免為例，其實有七名國民黨立委的「同意罷免票」超過了法定罷免門檻；但因為「反對罷免票」都超過同意罷免票，使得罷免案無一過關。這就是「投票率」的力量。當反對大罷免的民意強烈展現在選票上，五成五的過半投票率，便足以擋下賴政府的惡意大罷免。

但這次情況不同。一則是只有七個選區同時舉辦罷免，其他選區選民對核三公投的參與便可能鬆懈；二則是一般民眾以為「民調中」支持重啟的聲浪很高，公投案必然過關，卻忽略了民眾的意向必須用「選票」來實現。六年前，蔡政府修法將「公投綁大選」脫鉤，就是為了降低公投過關的機會。再者，政府不斷用行政迴避或行政怠惰的方式因應過關的公投案，也讓民眾對公投感到意興闌珊。

問題是，當民進黨政府選擇走向退步、選擇敷衍民意，選民就應該更加倍凝聚力量，利用集體意志逼使政府面對現實，進而造成改變。蔡英文就任後推動的能源轉型政策，從政府的表面宣傳看，似乎成功地以「綠能」取代「核能」。但仔細檢驗電力結構，這個非核家園的「成就」，其實是以供電不穩、排碳大增、電價高漲、環境破壞、易受封鎖、乃至台電變得負債累累等為代價，絲毫沒有值得欣喜之處。

更可議的是，民進黨政府透過所謂的「能源轉型」政策，不斷將相關能源產業和工程發包給其「綠友友」們。透過這種以「政策」為名的利益輸送，一方面壯大自己的政商網絡，二方面鯨吞蠶食國家各種電力開發資源，台灣的國土、山川、農田、漁塭、公營事業土地，都難逃其染指之殃。就算「非核家園」的實現算是政治功績一件，但比起國家資源遭到的濫用和剝削，比起人民承受的停跳電之苦，它留下的就只剩虛偽和苦悶罷了！

從這個角度看，這次的重啟核三公投，主要目的是要逼使賴政府承認能源政策的錯誤，並促使它調整政策方向。換言之，公投必須有夠多的票數才能過關，也才能對賴政府構成強勁的壓力。然而，目前各方對核三公投的投票率預估並不看好，可能無法達到過關的門檻。一名綠媒名嘴更在節目上公然訕笑，稱核三公投投票率「最多就是五％」，成為「史上最好笑的公投」。有過首波大罷免的教訓，綠媒側翼依然不改猖狂，對民意極盡侮蔑；選民真要一直忍受綠營這種囂張的鳥氣嗎？

七二六大罷免結果，台灣選民給了空想權力的賴政府一記重錘，但賴總統依然沒有謙卑悔改之意。以這樣的心態，如果重啟核三公投未過關，可想而知，民進黨勢必將公投結果解讀為「民意充分支持現有能源政策」，甚至說成「民意嘉許能源政策完美無瑕」。如此一來，賴政府非但不會調整能源政策，甚至會自稱「勝利」，連施政及內閣人事都不調整了。

四年前「重啟核四」公投以失敗作收，但四年來，民意對核能的認知已大大改觀。選民須秉持大罷免「教訓民進黨」的精神，力挺核三公投過關，才能逼爛泥一灘的政府作出改變。