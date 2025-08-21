聯合報黑白集／連就業安定基金都敢吃

國民黨智庫副執行長凌濤日前揭露，「零日攻擊」導演羅景壬以1支影片、1場記者會，就要驗收核銷1069萬元，被審計部直指「難以驗核履約結果」。 圖／聯合報系資料照片

國民黨爆料，《零日攻擊》導演羅景壬三年拿了勞動部二八七二萬元補助，錢都出自「就業安定基金」。而且，原本「開口合約」設定，羅團隊應提供卅五支影片及兩場公開活動，最後卻以一支影片和一場記者會打發。對此，審計部表示「難以驗核履約結果」，勞動部長洪申翰也說已檢討開口合約程序。

羅景壬也是賴清德競選影片《在路上》的導演。他拍《零日攻擊》，拿了文化部七一三一萬元補助，再加上勞動部這兩千多萬，真是肥滋滋，難怪挨譏「奉旨給飯」。文化人只要路線正確了，就能富貴上身，果然不假。

民進黨政府濫用公帑不斷變本加厲。各種招標發包，無論是豢養綠營側翼，或回饋金主、綠友友，都沒有在手軟的。問題是，什麼名目不好用，竟連「就業安定基金」都敢拿去揮撒。這也顯示，民進黨的墮落，已到了不堪想像的地步。

依法，就業安定基金就是用在勞工的「職業訓練」及「失業輔助」等用途，誰准許勞動部拿去補助導演？去年發生霸凌事件的勞動部北分署長謝宜容，就拿就安基金的錢去裝潢辦公室，和私人送禮。勞動部前部長許銘春也一樣，拿基金去開演唱會，拍個人沙龍照。這些人，心裡還有勞工嗎？

一路吃國家，已經太難看，竟還吃到勞工頭上。當失業潮席捲時，勞工怎麼辦？