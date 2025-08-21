經濟日報社論／美政府入股台積電利弊分析

川普政府有意將《晶片與科學法》對英特爾、台積電補助，轉換為持股形式，引發投資人不安與股市波動。路透

川普政府有意將《晶片與科學法》對英特爾、台積電（2330）補助，轉換為持股形式，引發投資人不安與股市波動。然而，若根據補助金額與台積電依據現有美國存託憑證ADR價格計算市值，美國政府即使將66億美元補助全數轉為股權，持股比例也僅約0.7%。如此有限持股不足以左右董事會或影響經營決策，從實質控制權角度而言，這是一種象徵性入股，並非掌控。

不過，象徵性並不等於沒有影響，值得關注的應是其後續可能衍生的政治操作空間。美國政府一旦名義上成為台積電股東，未來不論是國會聽證或行政部門推動政策時，都可將台積電納入「國內關鍵產業體系」進行政治論述。換言之，這是一種策略性股份，而非單純財務投資。

是故，與其討論「會不會干預經營」，更重要的反而是台積電和我國政府應如何設定合作邊界與談判條件。

首先應明確排除「技術與製程資訊分享義務」。當前《晶片法》補助條件已有若干要求企業提供製程成本、產能分配與研發投入等高度敏感資料規定，若再加上股東身分，未來美國政府可能藉「股東知情權」延伸要求更多資訊披露。台積電應主動劃出邊界，例如將資料揭露限定於美國設廠營運範圍內，而不涉及總公司層級之研發資料。

其次，必須對「產能優先分配」設定明確原則。入股後，美國政府可能要求在全球供應鏈發生緊急狀況時，美國市場享有優先供應保障。台積電可主動提出「緊急協調條款」，在特定條件下提供美方必要產能，但需以不排擠既有供應承諾為前提，避免形成供應配額政治化。

再者，應將「擴產決策自主權」列入談判底線。美國未來勢必希望台積電持續在美擴充先進製程，而非僅侷限於目前計畫。針對此點，台積電與政府應堅持在協議中加入「分階段投資前提」，只有在當地法規、市場需求與勞動力條件達成特定狀況下才進入下一階段擴產，避免被政治時間表牽著走。

在軍事與國安合作議題上，應該維持「有限參與」原則。美方可能以股東名義主張合作深化，甚至納入敏感國防項目，為避免無端增加自由營運設限，台積電應堅持只在民用延伸技術範圍內配合，原則不參與具有軍備屬性晶片專案，並由董事會保留個案最後決定權。

不可忽略的是，即使持股僅0.7%，入股仍可能成為美國政府提出更多要求的正當性基礎。國會或行政機關可能在未來特定情境下主張：「身為股東，美國有權要求台積電優先於本土布局、或延後在其他國家的投資。」雖然這些意見未必具法律拘束力，但若不預先建立談判底線，未來很可能在政府間政治協商壓力下逐步讓步。

從另一角度而言，象徵性入股也可能帶來正面效果，例如提升美方行政機構協助動機、增加國防專案資格門票、降低被列為反壟斷對象風險等。但這些優點基本上皆屬於政治保護，應與相應政治條件綁定處理，避免單純接受。

綜上而言，美國政府將補助轉為入股，短期內並不影響台積電經營自主，但中長期可能成為要求「技術留美」「產能優先」「投資優先」的基礎。台積電在面對此入股談判時，不應僅關注股權比例高低，應主動提出三大底線：

一、技術資訊與機密研發不納入股東知情範圍；

二、全球產能配置仍以商業與供應鏈安全為唯一原則，不接受政治性優先權；

三、未來擴廠與產能轉移應該由董事會自主決定，且不得設定投資排他性。

值得提醒的是，一旦台積電未來追加投資或在美擴產規模進一步擴大，美國政府持股比例也可能要求跟進調升。今日的0.7%，若演變為3%或5%，就不再是象徵性參與，而可能成為政策槓桿。台積電必須及早設定談判邊界與機制，確保美國政府的「政治保護」不致演變成「政治牽制」。