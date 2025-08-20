聽新聞
聯合報黑白集／劉世芳打「雜質國民」

聯合報／ 聯合報黑白集

內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片

內政部長劉世芳貫徹「打雜質」政策。繼剝奪陸配參政權，她趕在立院開議前公告：「在陸台人」失去戶籍者申請回復身分，須對國安有「重大貢獻」才會許可。此舉，基本上就是不同意。修法還加入追溯條款，已回復者若被查到曾「為匪宣傳」等政府認定危害國安情事，還可撤銷身分。

在陸台人因工作、就學，領有大陸護照或設籍。他們持有中華民國護照，返台申請恢復「戶籍」，內政部卻要求他們比照陸配辦理。陸委會強調，「台籍」非常珍貴，不是想取得就能取得。這一刀畫下去，許多在陸台灣人恐怕有家難歸。

賴政府保護死刑犯，抬出聯合國人權宣言和兩公約。但人權宣言視「國籍」為基本人權，兩公約主張個人取得國籍不受歧視。劉世芳要讓賴清德做「台灣國主人」，便蹧蹋台商、台生人權，和共產專政有何兩樣？

憲法並未將大陸地區視同國家。賴政府利用行政命令偷渡兩國論，但憲法並未許可政府剝奪國籍。一個千方百計要把自己的國民變成「非國民」的政府，還配談團結嗎？

日本軍國主義時期，用「非國民」懲罰不服備戰國策的人民。我內政部則以「防統戰滲透」之名，把持有大陸居留證件的台灣人視同「不忠」，而打成外人。賴清德談反侵略，要坐視劉世芳復刻軍國主義「忠君之舉」嗎？

聯合報社論／雙普峰會後，烏克蘭能免於割地的命運？

美國總統川普和俄羅斯總統普亭在阿拉斯加會晤了三小時，會後未發表聯合聲明，也沒有協議，兩人甚至未接受記者提問。原本大家都認...

聯合報黑白集／內閣爛尾樓

除了大罷免，今年最歹戲拖棚的政治戲碼，莫過於內閣改組。閣揆卓榮泰近期兩次暗示內閣可能改組：七月底，他說「人事做到回應民意...

經濟日報社論／重建台灣產業的生存韌性

台美貿易談判尚未終結，美國動用《貿易擴張法》第232條調查報告即將出爐，台灣各相關產業已經感知狂風暴雨逼近，前景堪憂。這...

聯合報社論／光電板就地粉碎，彭啓明說好的回收呢？

丹娜絲颱風對南台光電場造成重創，當時經濟部極力強調光電板「無毒」，不會造成汙染；環境部長彭啓明也稱光電板九成二可以「回收...

內政部長劉世芳貫徹「打雜質」政策。繼剝奪陸配參政權，她趕在立院開議前公告：「在陸台人」失去戶籍者申請回復身分，須對國安有...

