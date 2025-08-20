聯合報社論／光電板就地粉碎，彭啓明說好的回收呢？

環境部長彭啓明。圖／聯合報系資料照片

丹娜絲颱風對南台光電場造成重創，當時經濟部極力強調光電板「無毒」，不會造成汙染；環境部長彭啓明也稱光電板九成二可以「回收」，並保證兩周內清理完畢。誰料，最近嘉義光電場被爆出不僅仍未清完，臨時堆置場還流出紅色液體，引起居民不安。更扯的是，有業者竟將受損光電板和浮具「就地粉碎」處理，徹底扯破政府宣稱「光電板回收制度完整」的謊言。

丹娜絲侵台迄今已逾一個半月，其間彭啓明幾度改口，先說兩周內要清理完畢，後又改稱一個月，近日又改口八月十九日前完全清除。然而，泰商元昱光電在嘉義幾座滯洪池設置的光電場，兩度遭罰款三百萬元，業者除了推拖拉，最後乾脆就地將受損光電板和浮具壓碎，當一般廢棄物處理。可想而知，其最後去處就是胡亂棄置掩埋，不會進入光電板回收系統處理。

先前彭啓明信誓旦旦，說每片太陽能板都「編有序號」，由經濟部能源署分十年向業者先行徵收後端處理費用，因此每片都可「回收」。問題是，政府設有「回收機制」是一回事，制度的「可行性」又是另一回事，官員是否「落實執行」更是另一回事。若要提取舊太陽能板的銅、銀等金屬再利用，技術條件及成本都相當高，回收業者未必有利可圖。更何況，面對風災變故，業者寧可挨罰也不願將光電殘片送入回收系統，更充分證明政府所謂的「完全回收」，只是一篇政策神話。

近兩個月來，南部光電場被爆出的怪現象，集中反映了台灣太陽能光電發展的浮濫與畸形。更值得深思的是，除了諸多官商勾結及行政放水弊端，其中還潛藏著嚴重的「社會成本」沒被看見。稍早高雄大樹的和山光電場的「鬼剃頭」事件，基本上是不計代價地亂砍亂建，把土石流的危機留給鄰近村落。屏東佳冬的海上光電浮台，則是不自量力的計畫，政府拿上億預算去補助一場無知的遊戲。

人們必須注意的是，這些光電災難事件層出不窮，皆與國家機器的權力濫用有關。鬼剃頭的和山光電場，原為自來水公司的土地，因「配合政策」，將閒置土地招標給民間業者開發。嘉義的滯洪池原為國有土地，因政策思維錯誤，開放業者設置光電場。包括因風災受損的光電板，竟全部堆置在台糖的土地上，任風吹雨打流出紅水。台糖、自來水等公營事業土地遭濫用，難道不是民進黨為不當政策剝削國家？這些眼前看不見的社會成本，最後都要國家和人民付出代價。

最近在核三延役公投的辯論中，代表正方的和碩董事長童子賢，點出了一個重要的事實。他說，核三廠一年的發電量雖僅占總發電量的六％，但對比發展多年的綠能，風力發電去年僅貢獻三．六％，太陽能發電也只有五．三％。換言之，一座核三的發電量，竟然比整體光電量還多。這個事實，大大刷新了我們的認知。近九年來，全台光電板鋪天蓋地地設置，屋頂、農田、埤塘、山丘四處蔓延，對台灣的土地和環境已構成嚴重侵吞。這些亮晶晶的神奇電板，吃掉了大量土地；結果，它的總發電量竟還比不上一座運作四十年的核三廠。那麼，能源政策這麼多年來到底在忙什麼？人們賠掉龐大的環境代價，到底換得什麼用電安全？

最令人憤怒的是，民進黨政府夸夸其言的所謂機制，根本形同虛設。「招標發包制度」圖利綠友友，「躉購制度」其實在腐蝕台電的財務，而「回收制度」則是買空賣空。這從嘉義滯洪池光電板被就地粉碎，已一目了然。