經濟日報社論／重建台灣產業的生存韌性

重建台灣產業的生存韌性。(路透)

台美貿易談判尚未終結，美國動用《貿易擴張法》第232條調查報告即將出爐，台灣各相關產業已經感知狂風暴雨逼近，前景堪憂。這場關稅戰不只是短期陣痛，而是結構性挑戰的前奏；台灣所面臨的風險，不只是談判桌上的數字與壓迫，而是攸關未來產業版圖的生死棋。

川普的關稅戰與供應鏈重組，揭示了一個殘酷現實：台灣長期依賴的「高效率代工模式」在全球新秩序下正被取代。未來十年，台灣必須致力於產業高端化，由代工製造走向自有品牌、系統整合與生態系整合者地位，培養全球級品牌與平台型企業。尤其是供應鏈的多元化，研發與高階製造部分留在台灣，同步布局美國、東南亞、印度與歐洲，以分散地緣政治風險。對產業而言，真正的關鍵在於如何在不可控的外部壓力下，重建台灣產業的生存韌性。

川普的關稅政策是一面照妖鏡，映照出台灣產業長期依賴單一市場、缺乏談判籌碼與品牌實力的弱點。台灣必須趁此危機進行產業「轉骨手術」，短期止血保命，中期轉型開新局，長期重建國際競爭力。只有當台灣在全球供應鏈中從「被選擇」變成「不可取代」的存在，外部壓力才會變成推動升級的助力，而非生存的威脅。

面對關稅衝擊，台灣最緊要的是重新規劃產業布局，積極開拓美國以外的市場。歐盟是潛力巨大的市場，目前台灣對歐盟出口僅占總出口的5%，且電子產品占比遠低於台灣總出口的平均水平，有很大提升空間。此外，全球南方國家經濟發展迅速，台灣可藉助WTO 會員身分及資訊科技協定（ITA）的零關稅優惠，加大對這些地區的市場開拓力度。

另一方面，必須重啟兩岸經貿合作。大陸市場龐大，且與台灣產業互補性強，是舒緩美國壓力的重要出路。賴清德政府政治抗中的路子已經走不下去了，而且將制約兩岸經貿關係，必須改弦更張，首先應恢復ECFA相關談判，接軌大陸新興優勢產業，不僅能緩解美國對台施加的關稅壓力，也為台灣企業創造更多機會。民進黨政府亟應擺脫意識形態糾葛，務實推動兩岸經貿交流，是台灣產業突破困境的重要途徑。

當務之急是培育高成長性新興產業。金融科技、供應鏈數位化、AI與區塊鏈應用、智慧機械人、無人系統及戰略產業等領域，不僅受關稅掣肘較小，更能重塑台灣的全球競爭力。政府應集中資源，通過研發補助、人才培育、市場導入等組合拳，讓這些產業儘快形成規模效應。傳統產業轉型須「短期紓困+長期升級」雙管齊下。農業、汽車零組件、工具機等受創嚴重的領域，則應設立專項轉型基金。

面對全球供應鏈重組，台灣須主動謀求戰略突破。半導體等高科技業赴美投資設廠不可避免，與其抗拒，不如借力美國再工業化契機創造對等合作。美國製造業復興面臨技術工人短缺、產業鏈不完整難題，台灣在紡織、精密機械、電子組裝等產業群聚優勢明顯，可通過參與美國經濟特區建設、技術合作培訓等方式，換取關稅減免與市場准入，實現互利共贏。另應聯合亞太盟友構建彈性供應鏈，與日本、韓國及東南亞國家加強產業協調，在半導體材料、汽車零組件等建立區域互補體系，減少對單一市場依賴，提升整體供應鏈的抗風險能力。

美國關稅政策帶來的不只是挑戰，更是台灣產業結構升級的倒逼機遇，最佳因應之道是以長遠眼光推動產業升級、市場多元與全球合作，才能讓台灣經濟在動盪中站穩腳跟，開創新的發展局面。這條路很艱辛，卻是台灣產業突破與升級的必由之路。