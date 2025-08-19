聽新聞
聯合報黑白集／內閣爛尾樓

聯合報／ 聯合報黑白集

卓榮泰內閣是否改組，引發關注。圖／聯合報系資料照片
卓榮泰內閣是否改組，引發關注。圖／聯合報系資料照片

除了大罷免，今年最歹戲拖棚的政治戲碼，莫過於內閣改組。閣揆卓榮泰近期兩次暗示內閣可能改組：七月底，他說「人事做到回應民意的調整」；兩周後又說，「必要時處理重要人事」。但始終只聞樓梯響，不見人下樓。

依慣例，就職周年是小改組的好時機；但此一時機，卻因關稅談判及大罷免錯過。首波大罷免大失敗，關稅又談得一塌糊塗，應扛責的卓內閣又想要拖到八二三投票後。於是，內閣坑洞愈來愈多，民怨愈來愈高。

賴政府施政混亂，閣員爭議頻傳，其實早該改組，重點在「哪些人該下台」。問題是，民進黨為推動大罷免，所有政務按下「暫停鍵」，內閣也如一灘死水，該走的不走。例如經濟部長郭智輝，離譜表現連綠營都看不下去，但他就是不動如山，也沒人管得動他。

但有問題的官員，並不只郭智輝，甚至不只是個別首長。先不論部會，卓榮泰自己，就是主要爭議根源之一；行政院副院長鄭麗君是關稅主談代表，難道不需為「廿%＋Ｎ」下台？一眾官員，幾乎找不到「沒爭議」或「不出包」者，整個內閣早已千瘡百孔。

不斷「挑選改組時機」，賴政府似乎仍在幻想，要用「小幅改組」堵住民怨。但該決斷時猶豫不決，已讓內閣變成「爛尾樓」。接下來的問題，恐不只是該換掉誰，而是「誰接得了手」了！

