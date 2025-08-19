聯合報社論／雙普峰會後，烏克蘭能免於割地的命運？

圖／季青漫畫

美國總統川普和俄羅斯總統普亭在阿拉斯加會晤了三小時，會後未發表聯合聲明，也沒有協議，兩人甚至未接受記者提問。原本大家都認為川普可能不是普亭的對手，最後未發表協議，倒讓烏克蘭與歐洲鬆了口氣，卻也對未達成停火協議感到失望。不停火顯對俄國有利，目前俄軍居上風，每月進占數百平方英里的烏國領土，它可繼續攻城掠地迫使烏國棄戰談和。

隨著川普會後受訪及推文，愈來愈多跡象顯示：高峰會的發展完全不如西方的期待。首先，是川普對俄烏停火問題改變立場，認為俄烏直接達成和平協議，才是結束戰爭的最佳方式。他在社群媒體發文，稱要結束戰爭，「停火協議」無濟於事，直接達成「和平協議」才能持久。

峰會前，西方認為俄國經濟已難再支持戰事，因此預期川普會以對俄國出口石油的「二級制裁」及「金融制裁」，向普亭施壓停火。未料，川普在峰會後反而暫停新的制裁措施。原因是，川普心知二級制裁作用有限，主要是印度和中國這兩大俄國石油買家拒絕停止採購，美國發現自己陷入困境。若要為此和印、中這兩大經濟體爆發新貿易爭端，也顯非川普所願。

其次，令西方震駭的是，美俄雖未達成協議，雙方似已達成相當「諒解」。峰會未簽署協議，其實很正常，因為西方對於被美俄「出賣」極為敏感；美俄會談並非未達成某些默契，但不急於端出具體內容。川普後來受訪時直言，他與普亭達成共識，認為俄烏戰爭將以「某種土地交換」及「非北約相關」的某種安全保障的方式結束。

高峰會結束後，川普隨即與烏克蘭總統澤倫斯基通電話，「長談」一個小時。接著，又邀請歐洲領袖加入電話會議，集體通話一個半小時。此外，澤倫斯基十八日還飛華府與川普會晤。這些折衝過程，看起來像是川普要說服烏克蘭和歐洲接受雙普峰會的「共識」。川普在福斯電視的訪談中並建議，澤倫斯基應「與俄羅斯達成協議」，因為「俄羅斯是個很大的強權，而你不是，他們有一座龐大的戰爭機器」。

綜合外媒的報導，川普傳達普亭的終戰條件是：要求烏克蘭退出烏東的頓內次克州和盧甘斯克州，而俄軍同意凍結烏南赫松州和札波羅熱州的前線攻勢，不再發動新攻擊，作為交換條件。這正是澤倫斯基最擔心的事，一旦烏方被迫讓出整個頓巴斯地區，將使烏克蘭「無法防禦、無法投資，並走上內爆之路」。

普亭在阿拉斯加也清楚表明，他並未放棄「解決衝突根本原因」的核心訴求，而這些要求基本上會終結烏克蘭目前的國家形態。普亭要的是烏克蘭「去軍事化」與「去納粹化」，用白話說，就是烏克蘭不能加入北約，對俄羅斯的入侵不能有還手餘地，澤倫斯基得下台。

這場峰會的大贏家是普亭，他不僅獲得紅毯及川普掌聲相迎，立場更是寸步不讓。這次阿拉斯加峰會，正是他等待已久的機會，不僅重建與美國的關係，並走出外交孤立處境。但川普並沒有輸，他一直夢想與普亭達成結束戰爭的大交易，重塑歐洲安全，並達成涵蓋從能源到北極等各個領域的協議。在記者會尾聲，普亭突然拋出「下次莫斯科見」，等於暗示「雙普」將再會，這是川普期待的。

歐洲一直擔心美俄可能達成「雅爾達第二」，重畫歐洲勢力範圍；上不了談判桌的烏克蘭，則擔心變成別人餐桌的佳餚。而從我國的立場，想想兩個多月後的川習會，屆時台灣會被放在什麼位置，是我們要憂心的。