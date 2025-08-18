經濟日報社論／國安政策改弦更張 解經濟困局

台美關稅談判，疊加關稅和232晶片半導體可能的高稅率，都是無可承受之重，台灣談判團隊隱喻美國需索無度、予取予求。台美關係示意圖。（路透） ﻿台美關稅談判，疊加關稅和232晶片半導體可能的高稅率，都是無可承受之重，台灣談判團隊隱喻美國需索無度、予取予求；這不是一個對等談判，而是美國對台灣的霸凌。台灣有人認為，後川普時代，關稅會回復到新關稅之前的稅率，但這不可能，關稅收入是美國的既得利益，新政府不可能拋棄；共和黨川普第一任總統任期時，課徵中國關稅，後來民主黨拜登上任，率由舊章，針對中國大陸關鍵產業更加碼鎖緊。

台積電（2330）及40多家供應鏈廠商到美國設廠，帶去大量的人才、技術、研發、資金，還有川普要的製造業回流。現在台、美同步操作；五年後，人才、高端技術、市場、工廠、股東都在美國，加上免關稅低、公司稅。台積電極有可能變成美積電。

台積電及供應鏈廠家都屬尖端AI，整套投資美國。從經濟戰略上看，就是美國窮台計畫，在產業結構上，AI產業東移，金字塔頂端空乏，台灣產業留下破口。

台美關稅談判中的傳統產業，如汽車及零組件、機械、工具機、模具、塑化製品、農產品等，利潤原本就低，要面對美國同類商品零關稅進口，競爭加劇；到美國銷售，有疊加關稅的高牆阻蔽；到美國設廠，資金籌措又有困難，所以美國市場愈做愈小，困守台灣。政府雖有急救措施，但產品多角化及市場多元化，都不是一蹴可幾，對產業衝擊與前景相當不利。這些傳產年產值數百億美元，就業人口百萬人計，如果工廠歇業停擺，牽動大量的失業人口，對台灣經濟、社會、家庭會有很大的撞擊，政府現在不因勢利導，政策改弦更張，會釀成國安問題。

長期以來，台灣對中、美的貿易總額，分居第一、第二。但賴清德政府脫中入美的地緣政治策略，對中國大陸仇視到抗中保台，對美國舔親到百般迎合；台灣面臨的是中國大陸漸進地削減對台ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）優惠，美國則築起關稅高牆。

兩岸之間的ECFA，中國大陸對台灣有大優惠，從2010到2024年稅收減免累計超過100億美元。這兩年，兩岸關係緊張，中國大陸管制石化產品進口，ECFA早收清單減至每年銷售額百億美元，減稅優惠僅5億美元；受惠產業包括工具機、機械、汽車零組件、農產品。如果兩岸關係持續惡化，中國大陸停止ECFA，甚至高築關稅壁壘，台灣的傳產夾在美中兩國高關稅中，眼見內銷市場有限，台灣又不是RCEP、CPTPP會員國，何去何從？

傳產如歇業停廠，加上尖端AI高科技大量移到美國，台灣產業掏空。中高階層消減、失業高、出口減、台幣升、內需不振、消費低迷，連帶的國內金融、服務業都會萎縮；這是嚴重的國安問題。

為今之計，唯有延續ECFA，並擴大優惠欄項，台灣傳產才能注入新的活水；前提必須是兩岸關係恢復相互往來；兩岸關係要正常交往，台灣的國安政策就必須改弦更張。

賴清德執政以來，兩岸文教、觀光旅遊、參訪全面中止，後又祭出賴十七條，視中國大陸為境外敵對勢力。抗中保台是危險的經濟號誌，面對中國大陸可能中止ECFA，對台灣傳產會造成嚴重影響，台灣要戒慎恐懼，重心放在人民福祉上，不在兩岸問題言辭挑釁製造紛擾。這次關稅談判，美對台高關稅毫不讓步，看得出「脫中入美」毫無效益；台灣唯有「和中親美」才是正途。新加坡的經濟策略靈活敏銳，親美也親中，和中也和美，左右逢源財源廣進。

從經濟面看，政治上統或獨都顯偏執，不是好選項，我們只有不統不獨，以時間換取空間百般謀和才是正道，重點放在福國利民的經濟上。陳水扁政治才能高超，蔡英文國際視野遼闊，但他們都知道「台獨辦不到，就是辦不到」；相信以賴清德總統的政治智慧，也知道台獨建國是一條艱辛，走不通的路。唯有回歸不統不獨，才能創造台灣最大的經濟動能。