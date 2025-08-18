聽新聞
聯合報黑白集／郭智輝「快樂而同餐」

聯合報／ 聯合報黑白集

經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片
經濟部長郭智輝。圖／聯合報系資料照片

台北市議員侯漢廷爆料，台美公布關稅當天，經濟部長郭智輝竟出席「當我們快樂在一起」福容宴，網友戲稱，這是郭智輝版「快樂而同餐」，問題是「他快樂、你痛苦」。

關稅危機當前，郭智輝的福容宴引發相對剝奪感。媒體查出，在福容飯店貴賓廳宴客，一餐低消至少六萬六千元起跳，遠高於許多上班族一個月薪水；相較之下，行政院拖延普發一萬元現金，郭智輝卻能輕鬆品嚐高級大餐，無疑是現代版「何不食肉糜」。

經濟部聲稱當天餐宴是「醫界友人」作東，但他究竟是何方神聖？根據爆料，郭智輝在上班期間趕去赴宴，監察委員趙永清、生策會長翁啟惠等達官顯要也是座上賓，這一餐顯然不簡單。侯漢廷還質疑，郭智輝在餐宴現場停留三小時，絕非經濟部聲稱的「僅到場致意即離席」，但經濟部反嗆，要議員提出證據，並揚言不實指控將依法訴究。

郭智輝現在是經濟部長，不是慣老闆，公務行程理應自行揭露，不是像切香腸一樣，查到多少才說多少。這場福容宴聚集產官政界等「有力人士」，他們到底在快樂什麼？檢調、監察院為什麼不調查相關人士有無違反利益迴避原則？

福容宴主題是「當我們快樂在一起」。但「獨樂樂不如眾樂樂」，郭智輝如果坦蕩蕩，不妨說出來讓全民同樂，何樂而不為？

