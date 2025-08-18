聯合報社論／不准疑美！賴政府踩著關稅慘業表忠

國安會副秘書長林飛帆接受網媒專訪時表示，「疑美論」對哪個國家最有好處，其實答案很清楚，「就是中國」。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普的關稅大刀步步進逼，台灣產業哀鴻遍野；賴清德總統過境美國紐約的計畫又被川普羞辱性否決；美國務院前資深顧問惠頓還專文解釋「台灣如何失去川普」。台美關係在經濟、政治、外交等層面上正面臨著艱難的處境，美國的政策也受到普遍質疑。不過，國安會副秘書長林飛帆秉持賴清德「不准疑美」的立場，指責「疑美論」是中國大陸散播的認知作戰。但台灣快被榨成檸檬渣了，竟還不准民眾發聲質疑，這個政府到底是哪國政府？

林飛帆自問自答，為什麼會有疑美論？疑美論對哪個國家最有好處？「答案很清楚，就是中國」。他解釋，疑美論最主要目的，就是認知作戰，讓台灣內部混亂、分裂；再來就是抹黑，削弱對這個盟友的信任，最終達到孤立台灣的目的。但林飛帆的解釋，才是轉移焦點的認知作戰，他的抹紅戰術最終也只會讓賴政府更陷孤立。

以台美關稅談判為例，領軍的行政院副院長鄭麗君坦承，每一次赴美談判都有新變化，美方期待、談判議題會逐漸擴增，要求也會提高，而有的國家提供幾乎全面性零關稅條件，美方希望我方也提供關稅減讓。川普要「讓美國再度偉大，卻要求全球進貢，以關稅霸凌世界各國。美國媒體貼切形容台美關稅談判過程：「美方代表正像擠檸檬一樣壓榨台灣」。在這種背景下，疑美論的產生，還需要認知作戰和抹紅戰術嗎？

關稅衝擊遍及全台，業者惶惶不可終日，川普卻樂數關稅進帳，還可能對美國人普發現金。各國都對遭受美國關稅霸凌感到不平，只是因國家實力而有反制或承受的不同反應。台灣民間也普遍存在美國「吃人夠夠」的怨言，但賴政府只想轉移焦點，甚至不准人民疑美！

其實，疑美論首先是美國造成的。從《對華白皮書》到蔣經國前總統半夜被叫醒通知斷交，中華民國遭到美國背棄的歷史陰影從來不曾真正散去。從越戰撤軍、阿富汗撤兵到俄烏代理戰爭，疑美論豈是台灣獨有？台灣利益可能因美中關係而犧牲，百工百業慘遭關稅霸凌，疑美都是很自然的反應。連獨派都存在疑美論，林飛帆的抹紅戰術，到底想堵誰的嘴？

民進黨政府對疑美論也有推波助瀾之功。開放萊豬、天價軍購、奉送台積電，從蔡英文到賴清德，一路黑箱，助長疑美論。尤其賴清德既要洗刷「疑賴論」，又要「脫中入北」，更是賣力表忠。賴清德競選黨主席時就強調，不能讓疑美論成為社會共識；擔任黨主席後，更曾親向時任美國在台協會主席羅森柏格當面表態，要避免疑美論對台美關係持續造成負面影響。但兩年多來，疑賴論未消，疑美論高張。人民對賴政府能否捍衛台灣利益的疑慮日增，並且因「疑賴」而更加「疑美」。

美國在台協會前後任處長孫曉雅和谷立言都坦然面對疑美論，致力化解。孫曉雅雖稱刻意散播錯誤訊息，試圖讓台灣民眾對「美國的目標和意圖」感到困惑，是「讓人覺得不安的趨勢」；但她更指出，在民主社會，健康的懷疑論是有好處的，美國不會要求合作夥伴盲目跟隨、相信美國，美國相信夥伴應該要考慮到自己的利益和擔憂。換言之，連美國都相信夥伴國應該考慮到自己的利益和擔憂，只有賴政府忠心捍衛川普政策，強調百分之百的晶片關稅「不一定不合理」。

賴清德不准人民疑美，人民卻因為無法信賴而更加疑美，疑美與疑賴激盪升高。賴政府要向美國再次表態，但為什麼要踩著淪為關稅慘業的百工百業表忠？