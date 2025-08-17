聯合報黑白集／盧媽媽罵兒子

台中市長盧秀燕。 圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕日前赴行政院會，就中央片面中止計畫型補助議題與閣揆卓榮泰激辯；未料環境部長彭啓明受訪時，批評盧秀燕發言很不客氣，「氛圍就像是媽媽在罵兒子，很凶、很悍」。彭啓明或為護主、或為內閣叫屈，但比喻極其失當，更為社會對立火上澆油。

中央與地方為了「錢」事爭搶大餅不足為奇，若非屬同一政黨，更不稀罕。行政院若想讓院會一派和諧，就得仰賴閣揆、秘書長或相關閣員勤於穿梭協調。當初賴清德總統欽點卓榮泰出任閣揆，給出的理由正是「身段柔軟、擅長協調」。

反觀盧秀燕，曾任省議員並連六任立委，多須倚靠強勢以求突圍；但她當選台中市長後，卻是以全方位照顧市民形象贏得 「媽媽市長」稱號；不久前為了反對大罷免，更首次在宣傳片中自稱「台中盧媽媽」。

透過彭啓明的視角，顯然同一個「盧媽媽」，在卓內閣成員與台中市民心中有著天壤之別的意象：卓內閣眼中的「恰北北老母」，卻是民眾眼中一心捍衛市民權益的「父母官」。

如果嗆閣揆或閣員就被認為「罵兒子」，那麼王世堅曾當著卓榮泰的面痛罵數發部飯桶，用語更強烈，難道也是在「罵兒子」，或甚至在「罵孫子」？不過，話說回頭，彭啟明「媽媽罵兒子」的形容，的確更讓民眾深覺，那個「兒子」真的不受教。