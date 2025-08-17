聽新聞
聯合報社論／終戰代替抗戰，賴清德是中華民國總統嗎？

聯合報／ 社論

賴清德總統刻意用日皇為迴避「投降」字眼而採用的「終戰」，作為「抗戰勝利」的替代，將「中華民國」從歷史抹去。 圖／聯合報系資料照片
今年八月十五日，是對日抗戰勝利八十周年紀念。但身為中華民國總統的賴清德，不但用日本角度的「終戰」一詞，取代中華民國立場的「抗戰勝利」，甚至絕口未提「中華民國」，連「中國戰場」也被以「太平洋戰場」一筆帶過。令人不禁懷疑，賴清德到底是以「中華民國總統」身分發言？還是以「日本殖民台灣總督」身分緬懷歷史？

六月底，賴政府才大打預防針，指中共將針對「對日抗戰勝利、聯合國成立、台灣光復」的「三個八十年」大肆宣傳，並稱中共此舉是為了進行「國際法律戰」；民進黨中常會的報告也說，中共目的是企圖「抹去中華民國存在的痕跡」，似乎對中共要奪取「三個八十年」的論述權憂心忡忡。

不過，五月歐戰勝利八十周年，賴政府突兀舉辦紀念茶會，賴清德總統出席的談話，就已洩露其淡化「對日抗戰勝利」的意圖，當時也絕口不提中華民國抗戰與對二戰的貢獻。賴清德心念歐戰、緬懷終戰，卻遺忘抗戰，已經不是歷史虛無可以解釋。

賴總統的理念，反映在助推大罷免卻有頭無尾的「國家團結十講」裡。在已完成的國家、團結、憲政體制和國防四講中，賴總統扭曲的國家、民主、憲政觀一覽無遺；其中試圖割裂「中國」、「中華民國」與「台灣」的論述，更是其獨派史觀的充分展現。要一個獨派史觀的戀殖者去紀念中華民國抗戰勝利，或許強人所難，但賴清德還是不是中華民國總統？

此次賴總統的終戰紀念文，不僅隻字未提「中華民國」，而且通篇找不到「紀念主體」，甚至刻意使用日皇為迴避「投降」字眼而採取的「終戰」一詞，作為「抗戰勝利」的替代，將「中華民國」從歷史抹去。尤其讓人無法接受的是，中華民國歷經八年浴血奮戰，以超過三千五百萬軍民傷亡的代價，以及不知凡幾的人力物力損失，才獲得對日抗戰勝利，但在賴總統的紀念文裡，彷彿完全事不關己。

這一系列操作，可說正中中共爭奪「三個八十年」論述正統的下懷。依賴總統論述，其「中華民國」與「中國」毫無關係，如此自然也就是將「抗戰勝利」和「成立聯合國」等功績拱手讓給中共，並完全否定「台灣光復」了。

作為「務實的台獨工作者」，台灣獨立是賴清德的政治信仰；但個人的政治主張是一回事，身為中華民國總統，就應忠誠履行國家元首義務。賴總統掌握著國家最強大話語權，卻進行著曲解、假造、毀滅中華民國歷史的工程，形同「唱和中共論述」。這是真正失格的行為。

諷刺的是，中共要擴大舉辦抗戰八十周年紀念活動，並邀在台抗日老兵參加，賴政府則由陸委會恫嚇老兵若出席，「可處罰鍰、剝奪退休俸及追繳勳章」；國防部還警告退將，若參加大陸紀念抗戰勝利的九三閱兵，將依規定處置。中共篡奪中華民國抗戰勝利果實，老兵退將自然不宜參加；但如果老兵退將紀念抗戰勝利要被罰，賴總統與中共唱和「中華民國不存在」，又該當何罪？

更弔詭的是，日本首相石破茂曾指出，「把『戰敗』說成『終戰』，這看錯了事情的本質」；在全國戰殁者追悼儀式致詞時，石破茂雖未提戰爭責任，但也表示了反省的態度。賴總統只紀念終戰，卻避談抗戰；連石破茂都不諱言戰敗，賴清德卻不敢說抗戰勝利。賴總統極力討好日本，但日本輿論從自由派到保守派對他都不再信任。賴清德遺忘的不只是歷史，但他忘了自己是中華民國總統，還能獲得國人尊重嗎？

社論 台獨 抗日 史觀 終戰 去中 賴清德 大罷免 民進黨 抗戰勝利八十周年

