經濟日報社論／過度政治化預算亂象 亟需終止

行政院長卓榮泰。記者蘇健忠／攝影

本以為「大罷免」的潰敗，可以帶給賴政府一個難得的檢討契機，未料卓榮泰院長日前還是堅持立法院通過的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》（韌性條例）違法違憲，雖不再覆議但卻決定聲請釋憲。我們可預知，未來朝野對抗的態勢必將持續下去，政局紛亂一時恐難止息。

令人不解的是，行政院同時間卻又對這個它所稱違法違憲的條例，提出修正案送請立法院審議，且將特別預算整體經費上限由5,450億元提高為5,900億元，其中還全數保留了2,350億元普發現金的部分。換言之，行政院並沒有配合申請釋憲的義正嚴辭而將普發現金款項刪除。從這種「邊釋憲、邊修法」的立場矛盾，就可看出賴政府顢頇的政治性格。

台灣現在的政治現實為：賴清德總統是位「少數」總統，且立法院的席次又是「朝小野大」。因此，若朝野政黨間無法取得共識或妥協，政治上的衝突必定會不斷發生。賴政府上任迄今共已提出七項釋憲案，包括國會改革法案（已被判違憲）、財劃法修法（尚未受理）、2025年度中央政府總預算案三件（受理）、憲法訴訟法修法（受理）以及選罷法修法（尚未受理）。每個案子都充滿法理爭議與判決的不確定性，現在又決定要提出韌性條例釋憲，真是添亂不嫌訟案多。

在這麼多的釋憲案中，與政府財政預算有關的占比最高，包括2025年度總預算、財劃法以及韌性條例等。總預算案的釋憲理由是立法院預算審查部分採「統刪」方式，違反法律明確性與權力分治原則；財劃法案的理由是修法直接改變中央與地方財政結構，未檢討各級政府間事權的合理分配。

其實，韌性條例的制定係為了替編列特別預算取得法源，這次釋憲的爭點主要是立法院修正增加了「全民普發現金1萬元」，行政院認為該條款違反憲法立法院審查預算不得增加支出之規定。此外，立法院在通過增加支出的法律時，也未「先徵詢行政院之意見」（預算法第91條）。

不論是總預算、特別預算或財劃法的審查或修正，本質上原就具有強烈的政治性；但是，我們卻不認為政治因素的干擾可以被縱容，甚至必須犧牲對預算專業的堅持。

回顧歷史，立法院預算審查時部分採用「統刪」方式為之早成慣例，這也給予行政院自行調整的權衡與方便。民進黨不但從未反對，更亦曾採用過，如今卻反而以之指責在野黨違憲。甚至還不惜以刪減對地方的補助款，挑起中央與地方的對立，其政治性報復的意圖，昭然若揭。

其次，民進黨向來主張財劃法的全面修訂，以落實地方自治與財政自主。然而對這次由在野黨發動的財劃法修正，卻以地方過度掠奪中央資源而予以抵制。檢視民進黨2012年所提修法版本，不但主張所有社會保險補助一律改為中央負擔，更將統籌分配稅款財源大幅擴增，包括營業稅（扣除相關費用後全數）、菸酒稅（部分）、貨物稅（10%）及所得稅（20%），遠比藍白聯手通過的版本（營業稅、貨物稅10%及所得稅11%）增加的更多。民進黨在野時搶奪中央財源的計謀，更兇且更狠百倍。

至於韌性條例的制定，性質上屬法律案，根本毋庸置疑，故自無所謂立法院違憲增加預算支出之疑慮。此外，預算法91條雖規定立法院法律案若大幅增加歲出，應先徵詢行政院之意見，但係僅針對「立法委員所提法律案」而言，韌性條例乃行政院所提者，故自亦無受徵詢行政院意見限制之必要。

賴政府成立以來，台灣社會民心躁鬱浮動，朝野對立抗爭蔓延。過度政治化的預算亂象，已嚴重斲傷制度運作，妨害國計民生，亟應終止。