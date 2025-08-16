聽新聞
聯合報黑白集／卓榮泰開始還「卡債」

聯合報／ 黑白集

行政院會上言語交鋒後，閣揆卓榮泰（左二）和台中市長盧秀燕（右一）14日下午在台中與工具機廠商座談。 記者黃仲裕／攝影
行政院會上言語交鋒後，閣揆卓榮泰（左二）和台中市長盧秀燕（右一）14日下午在台中與工具機廠商座談。 記者黃仲裕／攝影

盧秀燕北上出席行政院會，為地方預算遭刪減發聲；未料，頻遭閣揆卓榮泰制止，斥她「別來創造聲量」。有趣的是，當天下午卓揆赴台中參加機械業者座談，進場時在台階一個踉蹌，倒是身旁的盧秀燕伸手扶了他一把。

上下午兩個場景對照，撇開政黨色彩、職位高低不談，從做人的宅心看，誰厚誰薄已一目了然。政治上，不會有永遠的權貴，也不會永遠誰是順風；再怎麼趾高氣昂，總有要奉還的時刻。

目前行政院面臨一堆要處理的預算和法案，大多數是先前卓榮泰一手卡住的，如今他得一一清償。例如中央總預算遭國會刪砍，行政院立馬巧手「轉嫁」，轉身去刪減地方的社福、教育、基建等六百多億補助。大罷免失利後，這些全得悉數補回。盧秀燕在院會爭取的就是這筆錢，卓榮泰還不讓她發言，氣度和禮貌有夠差。

卓榮泰的「卡債」不止這些。先前他以違憲為由，拒絕「普發萬元現金」；卡到現在，仍不得不編列預算發放。但他又編得不甘不願，原本應該十月底發完，卻說非要拖七個月才能完成。那就拖吧！拖到民怨深重，看看卡債加利息會不會變輕鬆？

回想先前各部會因預算被刪一片哭窮的景象，外交部說沒錢印護照、監院繳不出電費等慘狀，如今均已不藥而癒。是誰卡了他們，不正是卓榮泰嗎？

