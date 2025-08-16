聯合報社論／支持核三重啟，促賴政府能源政策補破網

民眾黨舉辦「公投大車掃」記者會，呼籲民眾8月23日出來參與核三公投，投下同意票。 記者葉信菉／攝影

第二輪大罷免八二三即將登場，當天另有民眾黨發起的「核三重啟公投」，希望核三在確認無安全疑慮後繼續運轉。未料，賴清德近日在民進黨中常會突兀表態，要求黨內對核三公投一致投下反對票，並聲稱核電「不是公投所能解決」，似在預告政府無意尊重公投結果。事實上，核三重啟公投不僅是針對核三而發，而在藉此促使賴政府對錯誤的能源政策展開反思，給民進黨一個調整轉向的機會。

蔡政府二○一六年開始推動能源轉型，要以廿％的綠能取代核能，另以五十％的天然氣與卅％的燃煤發電，重塑台灣新的發電配比，實現二○二五「非核家園」目標。但這項能源轉型計畫，除實現了核能歸零，其他訴求幾全數跳票。諸如綠能迄今占比僅達一成二，距離兩成目標極遠；減碳不如預期，中部地區更深受空汙之害；蔡英文承諾的電價不會大漲也未實現，更別說她任內出現四次全國性無預警大停電。

那八年，能源政策成為蔡英文執政成績中最受質疑的一塊。她為了鞏固反核基本盤，無視台灣減碳、能源安全與電價穩定的多面向需求，執意推動激進的非核路線，以實現民進黨神主牌的「非核家園」。最受訾議的是，為了發展綠電，與民進黨友好的企業及外資靠著風電和太陽能而財源滾滾，台灣許多山林、埤塘和農田卻遭到破壞，胡亂開發成光電場，官商勾結弊案頻傳。與此同時，台電的虧損大幅增長，多次調高電價仍無濟於事，須靠政府預算撥補。

由於綠能弊案層出不窮，加上國土環境因光電場濫設遭到破壞，人民對政府推動非核是出於私利或是為了公益，逐漸產生巨大的懷疑。尤其，近年國際社會逐漸將核能視為「綠能」，認為是減少碳排放及穩定基載的良好能源；在這樣的趨勢下，民進黨政府的反核便顯得過時而僵固。美國官方和智庫也質疑，賴政府要加強台灣韌性，但非核政策卻讓台灣更脆弱。

近幾年，飽受停跳電所苦的民間社會，以及需要大量用電的企業界，陸續對能源政策提出反思；但民進黨對「反核神主牌」卻死抱不放。二○一八年「以核養綠」公投通過，就代表了民眾對「非核」政策轉彎的期待；但蔡政府僅形式上修改了《電業法》，執行上仍續推非核家園。更惡劣的是，次年蔡政府將公投改為「兩年舉辦一次」，這使得二○二一年的「重啟核四」公投投票率未能達標。這除了核四本身爭議較大，蔡政府將公投限縮為「鳥籠公投」，更是主因。

從技術面看，核三重啟的技術難度不高，核廢料也非無解。日本在福島核災後，已允許多座核電廠在四十年的運轉期屆滿後，可再延長廿年。美國方面，部分核電廠甚至考慮延役到八十年，以因應ＡＩ等高用電量產業的需求。下周的核三公投，基本上也是民眾對民進黨能源政策的一次信任投票，看看賴政府究竟有沒有能力修正自己的錯誤。

人們不難看出賴總統在施政上的手足無措，他日前率先表態要對核三公投投下反對票，更暴露了他的焦慮。他本來可以保持自己的政治高度，讓民眾自主選擇，然後聽從人民的意向行事。但賴清德選擇提前表態，無非是想藉此削弱民眾的公投意願，以構築自己的政策安全感。但大家別忘了，他此舉只是在維護民進黨的招牌和利益，而不是在維護台灣的安全與未來。

正因如此，民眾下周更應積極前往投票，不只是為了核三要不要重啟，更為了逼賴清德從他「黨意至上」的硬殼裡走出來。