聯合報黑白集／「親中派」篡位「天然獨」
最近一場網路直播，黑熊院長沈伯洋語出驚人說，他今年做人口分析，驚訝發現在幾個分類中，平均年齡最低的是「親中派」。
這話被網上瘋傳，內容卻變成了：「沈伯洋說廿到廿四歲的世代最親中」。發現代誌大條，沈伯洋趕緊在臉書澄清，斥責網路「超譯」他的原話。還補充資料說，他根據的是TikTok的相關研究，分類中還有民粹派、制度派，而親中派平均年齡是卅七．三歲，也不是什麼廿到廿四歲。
但網友馬上吐槽，舉證同場直播中，一位網友說親中派「有很高比例是廿幾歲年輕人」，沈伯洋當場確曾大讚這是「真實的」。
「山除薇害」罷團志工都說了，現在卅歲以下的世代，都是看抖音等短影音長大的。一位青鳥跟著哀嘆：別再說台灣年輕世代是「天然獨」了，他們都是被抖音、小紅書洗腦洗出來的「失魂」世代。
說抖音、小紅書就能洗腦年輕人，豈不在打臉斯卡羅、零日攻擊跟流麻溝十五號等片拍得太爛沒人看？太陽花運動後，蔡英文曾斷言，台灣年輕世代都已是「天然獨」。不料十年過去，「天然獨」竟被「親中派」篡位。
國台辦倒有一解，說網路科技不斷迭代，民進黨編造的信息繭房開始崩塌。但這只對了一半。賴政府天天戴人紅帽子，從變態的紅色恐懼眼珠望出去，誰能不是「親中派」？
