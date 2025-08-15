聯合報社論／躲在黨主席溫室裡的賴總統

重啟核三公投23日投票，身兼民進黨主席的賴清德總統13日呼籲大家投下不同意票。 圖／民進黨提供

也許賴清德自己沒有意識到，但明顯的事實是，他以「黨主席」身分發表談話的機會，快比以「總統」身分露臉多了。周三楊柳颱風來襲，大半個台灣都宣布放假；賴清德當天仍先以主席身分主持了民進黨中常會，要求同志在八二三對重啟核三公投，「共同投下反對票」。然後，賴總統才去視察中央災害應變中心，並尷尬回收他前次說「國軍不能進民房救災」的話，稱是誤會一場。

當天的中常會上，黨內仍為王義川諷盧秀燕「完妝勘災」的粉底液事件爭執不休。民進黨性平部因為譴責「厭女台派」，遭黨發言人、綠媒和青鳥圍剿，有人要求主委李晏榕下台。中常委陳茂松更以大男人姿態，嗆李晏榕自以為是「聖女仙姑」；王世堅拔刀相助，稱性平會沒有錯，這是民進黨的價值。相持不下中，賴清德出面調解，要求雙方理性對話、面對面溝通，卻仍迴避了誰是誰非的問題，繼續讓這條價值爭議的尾巴懸宕在那裡。

前一周的中常會，情況更令人費解。賴清德在會上宣布，針對上月的南部風災水災，行政院已提出《丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例》草案，編列五六○億預算，將針對受災地區的農業、水電、道路、水利及三萬多受害戶，推動災後復原重建工作。災後重建當然是政府的重要施政，但賴清德不選擇以總統身分宣布此事，尋求人民和在野黨的支持；他卻跑到黨的中常會，去說給「自己人」聽。如此本末倒置，能怪大家說他「把總統當成了黨主席」嗎？

賴清德去年就任後，一直在「總統」與「主席」兩個身分中穿梭變身，最後搞到連自己都混淆。總統本尊是權力與威望的象徵，偏偏賴清德當選時僅獲四成民意加持，他又行事偏執，因此政務上不時受到國會及輿論的質疑。每逢政治上受到挑戰，賴清德便選擇遁入「黨主席」的溫室，利用他在黨內無可匹敵的權威，享受他在總統職位無法滿足的榮耀。然而，就算同溫層取暖的快意能彌補他治國的失落感，但如此黨政混淆，能增加人民對他的尊重嗎？

大罷免的發動，本質上就是一場「民進黨本位主義」的政治鬥爭：賴清德等人刻意曲解罷免制度的設計精神，利用大規模無差別罷免，意圖從蹊徑掠奪民進黨的最大利益。驚人的是，這場狂妄而喧囂的行動，卻被清醒的民意所構築的長城滴水不漏地擋下，賴清德悵然抱零而歸。大罷免失敗的賴清德，旋即又遭遇救災處理大失民心、對美關稅談判不利的挫折，連出訪過境紐約都無法如願。面對一連串的挫敗，無意道歉的賴清德，更躲進民進黨的同溫層取暖，不願直面自己的總統角色。

然而，賴清德越不認真面對自己的總統角色，他就越難爭取到民眾的尊重與支持。以八二三要舉行的「重啟核三」公投為例，其目的其實不僅在重啟核三，而在促使賴政府對錯誤能源政策務實檢討，包括對台灣環境汙染及電力不足的省思。賴清德若具有元首的高度，他應該宣布，自己樂於聽取公投的民意。未料，他卻躲到民進黨中常會，要求大家投下「不同意」票。不僅如此，他還說，核三是否重啟，「並非公投所能決定」。換言之，即使公投通過重啟核三，賴政府也無意遵照辦理。有如此蠻橫的總統，把自己看得比人民的意志還偉大，他還奢想贏得誰的尊重？

賴清德必須想清楚：他究竟是要以總統角色為重，還是覺得黨主席角色更重要？若只想當一個披民進黨盔甲的總統，他大概只配得三成民意支持。