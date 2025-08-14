聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／總辭救民調
大罷免、救災、關稅戰一錯再錯，賴政府迎來了民意大海嘯。ＴＶＢＳ民調，賴總統的滿意度僅剩廿八％，不滿意度則高達五十五％。台灣民意基金會的民調也一樣，僅卅三％民眾認同其國政表現，不認同者則高達五十四％，連其本命區台南市民都「變心」。救災救到那麼冷血，能怪誰？
屋漏偏逢連夜雨，連日韓友邦也對賴政府批評連連。一向友綠的日媒，《讀賣新聞》社論直接點名大罷免的目的旨在排除在野黨，缺乏正當性；《產經新聞》專文則憂心賴清德變成「陳水扁第二」，也對「雜質說」提出批評。無獨有偶，南韓真相會因遭我政委林明昕臨時「放鴿子」，認為極度失禮；但林明昕毫無歉意，還反批對方傲慢。
這個「犯錯成為日常」的政府團隊，幾乎沒有一天不惹出爭議。屢屢口出狂言的內政部長劉世芳，近日竟逕自解讀憲法，代表政府「承認中共」。掀起軒然大波後，才改口稱要「維持現狀」。失言第一名的經濟部長郭智輝則說，恆春村民支持核三延役，是因為貪圖「敦親睦鄰費」，把民眾對公共建設的支持貶得一文不值。
面對民調雪崩，閣揆卓榮泰重申，「必要時」會處理重要人事。言下之意，會有小改組，卻沒把自己的責任考慮進去。事實上，在這種節骨眼，除了內閣總辭大改組，還有什麼能救賴清德的民調？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言