聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／總辭救民調

聯合報／ 黑白集

賴清德總統（左）1日親上火線，率行政院長卓榮泰（右）等人說明對等關稅。 圖／聯合報系資料照片
賴清德總統（左）1日親上火線，率行政院長卓榮泰（右）等人說明對等關稅。 圖／聯合報系資料照片

大罷免、救災、關稅戰一錯再錯，賴政府迎來了民意大海嘯。ＴＶＢＳ民調，賴總統的滿意度僅剩廿八％，不滿意度則高達五十五％。台灣民意基金會的民調也一樣，僅卅三％民眾認同其國政表現，不認同者則高達五十四％，連其本命區台南市民都「變心」。救災救到那麼冷血，能怪誰？

屋漏偏逢連夜雨，連日韓友邦也對賴政府批評連連。一向友綠的日媒，《讀賣新聞》社論直接點名大罷免的目的旨在排除在野黨，缺乏正當性；《產經新聞》專文則憂心賴清德變成「陳水扁第二」，也對「雜質說」提出批評。無獨有偶，南韓真相會因遭我政委林明昕臨時「放鴿子」，認為極度失禮；但林明昕毫無歉意，還反批對方傲慢。

這個「犯錯成為日常」的政府團隊，幾乎沒有一天不惹出爭議。屢屢口出狂言的內政部長劉世芳，近日竟逕自解讀憲法，代表政府「承認中共」。掀起軒然大波後，才改口稱要「維持現狀」。失言第一名的經濟部長郭智輝則說，恆春村民支持核三延役，是因為貪圖「敦親睦鄰費」，把民眾對公共建設的支持貶得一文不值。

面對民調雪崩，閣揆卓榮泰重申，「必要時」會處理重要人事。言下之意，會有小改組，卻沒把自己的責任考慮進去。事實上，在這種節骨眼，除了內閣總辭大改組，還有什麼能救賴清德的民調？

社論 民調 雜質 賴清德 卓榮泰 賴政府 大罷免 關稅戰 郭智輝 劉世芳

延伸閱讀

「敦親睦鄰費」爭議 郭智輝反問：這叫做失言嗎？

徐巧芯反罷狠酸賴清德「兩不一沒有」 嗆賴這件事丟臉

民眾嘆風災「通訊最慢恢復」 賴清德總統點名NCC改進

恆春居民因敦親睦鄰費才支持核三 郭智輝：這是失言嗎？

相關新聞

聯合報社論／選與不選：盧秀燕和黃國昌的不同盤算

非常巧合，就在台中市長盧秀燕傳出「不選黨主席」的同時，民眾黨主席黃國昌則釋出有意「參選新北市長」的消息，並隨即發表「一個更好的新北」的形象照。盧秀燕明年底市長任滿，被視為二○二八總統大選藍營熱門人選，她卻無意循例接下黨主席職務。反觀黃國昌，他是現任黨主席兼立委，卻積極表態角逐新北市長。一靜一動間，除顯示兩人不同的政治盤算，也反映了兩黨的規模及複雜度。

聯合報黑白集／總辭救民調

大罷免、救災、關稅戰一錯再錯，賴政府迎來了民意大海嘯。ＴＶＢＳ民調，賴總統的滿意度僅剩廿八％，不滿意度則高達五十五％。台灣民意基金會的民調也一樣，僅卅三％民眾認同其國政表現，不認同者則高達五十四％，連其本命區台南市民都「變心」。救災救到那麼冷血，能怪誰？

經濟日報社論／中美世紀博弈 一場「王霸之爭」

美國總統川普在接受CNBC採訪時表示，日本對美國5,500億美元的投資「就是我們的錢」，美國想怎麼用就怎麼用。這與日本政...

聯合報社論／露餡政府：內鬥全武行，做事無半步

美國對等關稅正式上路，國人才從市場傳聞得知我國關稅是疊加的「廿加Ｎ」，使業者競爭能力遠遜於日、韓。各界不滿聲浪四起，行政...

聯合報黑白集／賴清德小心寵鳥害黨

民進黨中央內戰熱火沖天。罷免慘輸，黨內捉戰犯，接著吵粉底液，延燒到台派性別大戰。創立婦女部、不幸遭性侵殺害的彭婉如，竟被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。