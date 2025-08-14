聯合報黑白集／總辭救民調

非常巧合，就在台中市長盧秀燕傳出「不選黨主席」的同時，民眾黨主席黃國昌則釋出有意「參選新北市長」的消息，並隨即發表「一個更好的新北」的形象照。盧秀燕明年底市長任滿，被視為二○二八總統大選藍營熱門人選，她卻無意循例接下黨主席職務。反觀黃國昌，他是現任黨主席兼立委，卻積極表態角逐新北市長。一靜一動間，除顯示兩人不同的政治盤算，也反映了兩黨的規模及複雜度。

2025-08-14 00:45