聯合報社論／選與不選：盧秀燕和黃國昌的不同盤算

藍白合作反罷惡，圖為民眾黨主席黃國昌（左）3月拜會台中市長盧秀燕（右）。 圖／聯合報系資料照片

非常巧合，就在台中市長盧秀燕傳出「不選黨主席」的同時，民眾黨主席黃國昌則釋出有意「參選新北市長」的消息，並隨即發表「一個更好的新北」的形象照。盧秀燕明年底市長任滿，被視為二○二八總統大選藍營熱門人選，她卻無意循例接下黨主席職務。反觀黃國昌，他是現任黨主席兼立委，卻積極表態角逐新北市長。一靜一動間，除顯示兩人不同的政治盤算，也反映了兩黨的規模及複雜度。

盧秀燕無意參選黨主席，可能原因有三：第一，鑑於先前韓國瑜和侯友宜以市長身分帶職參選總統，形成「蠟燭兩頭燒」的腹背受敵處境，結果失利；第二，她為人處世比較圓緩，並非「權力一把抓」類型，無意把所有權力和責任都抓在自己手上；第三，她了解「黨務」與「政務」的複雜性，希望黨務由其他適當人選接掌，以便黨、政分頭並進。

當然，這不表示她對二○二八的大選缺乏企圖。這次大罷免，她積極為藍軍立委站台反惡罷，表現出「超級母雞」的架式。其中一回，她深夜搭高鐵返回台中，因錯過班次而獨自拉著行李站在車廂角落，樸實無華的模樣備受稱譽。關稅戰中，她邀中部八縣市藍營執政首長共商對策，並向賴政府提出十五項因應建議，為企業及傳產發聲，展現了比中央政府更積極的態度。包括她幾度率隊出訪美、日、澳，進行城市外交，應對有節有度，展現了她的國際觀。

事實上，目前民進黨已把盧秀燕當成二○二八最大假想敵在打。首波大罷免遭鎖定的三名台中藍委，皆是她的子弟兵；而民進黨第二波揚言要「精準罷免」的，正是準備接棒角逐台中市長的江啟臣。正因為如此，盧秀燕不想在明年底交棒前讓綠營有太多政治炒作的空間，不參選黨主席，可以避免很多不必要的是非。

更重要的是，國民黨除了作為輔選動員機器，它本身的整頓、改革及再定位也必須進行。否則，諸如近年來論述失利動輒被抹紅、反惡罷連署陷於偽造、以及空有諸多智庫卻無法支援政策論辯的問題，仍將成為藍營重返執政的絆腳石。目前藍營內部的共識，是由蔣萬安、張善政、侯友宜等市長，或由具副主席資歷者接任主席，似乎是較可行的方式。無論如何，新任主席必須具有相當的政治高度，能夠帶領國民黨走向開闊，同時必須與盧秀燕保持足夠默契，以便黨、政相輔相成。

黃國昌最近剛宣布民眾黨繼續履行柯文哲定下的「兩年條款」，現任有七位立委須在明年初辭職，由後續的不分區遞補。黃國昌的目的，在宣示「柯規黃隨」，他自己亦不戀棧。但如此一來，新的七名立委上陣，能否有足夠的戰鬥能量，則仍有待觀察。

在黃國昌率領下，民眾黨逃過了因柯文哲涉貪遭羈押而瓦解的命運，他個人也因長於攻防揭弊，創下不俗的聲量。為此，他試圖藉由「進軍新北市長」，展現第三黨不可忽視的威力，同時爭取「藍白合」空間，這個決定是聰明的。面對藍營新北強棒時，黃國昌未必能在民調取勝；但他可以此為槓桿，換取藍營在其他縣市首長和議員的禮讓及合作。事實上，黃國昌擅長的是高層的政治攻防，地方治理未必是其所長。尤其，治理全國第一大市新北，要耗費無數人力精力，卻未必能製造相對聲量。

無論如何，盧秀燕無意挑戰黨主席，而黃國昌宣布角逐新北市長，都意味著藍白兩黨思維的變化。以兩人的務實，前年底被柯文哲搞砸的「藍白合」，未來或許有逐步實現的機會。