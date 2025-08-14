快訊

經濟日報社論／降汽車貨物稅 應列談判籌碼

經濟日報／ 經濟日報社論

關於美國汽車進口台灣是否零關稅，經貿易談判代表行政院副院長鄭麗君表示，將是台美貿易談判的關鍵因素。聯合報系資料照
關於美國汽車進口台灣是否零關稅，經貿易談判代表行政院副院長鄭麗君表示，將是台美貿易談判的關鍵因素。最近立法院修正罐裝無糖飲品、錄音機與電視機將免徵貨物稅，我們建議賴政府可以從貨物稅的特性，及時納入汽車關稅的談判籌碼。

立法院會日前三讀修正通過「貨物稅條例」部分條文，為增進國民健康，「設廠機制的無添加糖飲品」免徵貨物稅；而彩色電視機、錄影機、電唱機、錄音機等電器，也從課稅項目中取消，未來都可免徵貨物稅。

貨物稅和菸酒稅本身屬於「特種」銷售稅。菸酒稅針對菸、酒，以及貨物稅針對輪胎、水泥、飲料品、玻璃、電器、車輛、油氣等七大類貨物，都是基於特殊政策目的，而選擇性地課徵銷售稅，有別於關稅、營業稅等幾乎涵蓋所有貨物而課徵的「一般性」銷售稅。而為了節省稽徵成本，課徵時點只在出廠或進口階段，故能產生相當的稅收，又能達成一定的政策目的。

以飲料品為例，含糖的飲料（包括果汁）大多去除果渣而流失膳食纖維，攝取過多會使身體無法完全利用，轉化為脂肪儲存導致肥胖，增加蛀牙、罹患代謝症候群、糖尿病以及心血管疾病風險。因此，從國民健康角度出發檢討貨物稅制，將無糖飲料排除於課稅範圍是可取的作為。

但是，純天然果汁、果漿、濃糖果漿、濃縮果汁，目前是享有免稅的待遇，與國民健康署的建議，「為獲取最佳的營養，避免過多糖分和熱量，應盡量以新鮮水果取代果汁；果汁則應以不加糖、不濾渣的為佳」相違。因此，有必要對「加糖或濾渣」的果汁恢復課稅。

更值得一提的是，近日美方公布台灣對等關稅稅率為20%，政府仍將進一步與美方協商，關於美車進口部分，可能將關稅稅率由17.5%調降，甚至可能零關稅，對國內汽車製造業及從業員工將造成重大衝擊。也許我方談判團隊可以考慮用「調降汽車的貨物稅」取代關稅調降，爭取美國的善意回應，降低對我國經濟的衝擊。

調降汽車貨物稅有幾項優點和好處。因為貨物稅是對國內產製與進口的汽車，基於國民公平待遇原則，都適用相同稅率；不像雙方的相對關稅稅率目前存有差異，例如美國進口汽車的關稅稅率原為2.5%；而我方對美車課徵17.5%關稅。無論是我方調降關稅，或是美方提高關稅，都會對我業者產生衝擊。

目前汽車進口的貨物稅稅率，2,000CC（含）以下者，從價徵收25%；2,001CC以上者稅率為30%，遠比關稅稅率17.5%高，是進口汽車價格居高不下的最主要原因。例如到岸價格（CIF；已含運費、保費）100萬元的進口車，在課徵關稅17.5%、貨物稅（25~30%）、營業稅（5%）之後，稅上加稅又重複課稅之後，車價就增加至少54%（2,000CC以下）到60%（2,001CC以上），也就是至少漲價54萬到60萬元。

因此汽車貨物稅有大幅調降的空間，且能讓美方有感，又不影響國內汽車業的相對競爭力，衝擊相對小很多。例如，若將貨物稅稅率調降15個百分點，則進口車價格僅增加36%~42%，關稅、貨物稅、營業稅合計的全部銷售稅，一共降低了18個百分點，明顯高過於貨物稅本身的減稅幅度。而國產車業和進口車適用相同貨物稅稅率，不像調降關稅稅率的衝擊那麼大。

而且貨物稅的調降，會使購買國內製造的汽車或進口車的廣大的消費者，都獲得汽車降價的利益，成為最大的贏家。從汽車產業和消費者的利益合計來看，等於整個國家的福利水準因而提升；相對於關稅調降，將造成國內業者及從業員工權益受損的結果，調降貨物稅可說是福國利民。

因此，由衷建議我方談判代表，及時向美方提出顯著調降汽車貨物稅稅率的條件，或許可以獲得進展或突破，將來在國會行使同意權方面，也比較不會遭到政治阻力。

