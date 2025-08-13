快訊

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／賴清德小心寵鳥害黨

聯合報／ 聯合報黑白集

民進黨立委王義川疑嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王義川疑嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」。圖／聯合報系資料照片

民進黨中央內戰熱火沖天。罷免慘輸，黨內捉戰犯，接著吵粉底液，延燒到台派性別大戰。創立婦女部、不幸遭性侵殺害的彭婉如，竟被無知青鳥叫囂「出來負責」。文革綠衛兵殺進民進黨，為王義川辯護，還自稱草根民主。怪的是，賴清德主席竟和路人一起看戲。

大罷免慘敗，林濁水等人建議賴主席檢討止損，被曹興誠等挺罷派反控「通匪」。政策會執行長王義川拿盧秀燕的粉底液諷刺「全妝勘災」，黨內性平部批他性別歧視；於是，青鳥群起轟炸性平部「厭男」，稱性平部主任嫁港夫是「被滲透」。側翼霸凌反罷異議的邏輯，如今全用在批鬥自己人。

婦團質問賴清德「難道要放棄性平價值？」罷團放聲反擊：當王義川和罷團在街頭奮戰藍白，性平部躲在冷氣房，毫無戰力。網友反諷，王義川比賴清德更挺大罷免，應該接班黨主席。

民進黨過去不乏砲口對內，兩岸路線、派系分肥提名等不勝枚舉，但都有大人調解，一致對外。這回賴清德放任罷團砲打黨中央，這群人無視綠營包裝門面的進步價值、民主神主牌，只論誰在街頭更武勇俚野。賴主席是管不了，還是藉機打雜質？

賴清德放任青鳥鬧了大半年，民調支持度跌破三成，國政烏煙瘴氣，連黨都退化成激進小黨。寵鳥害黨，就怕不只是玩笑而已。

社論 王義川 賴清德

延伸閱讀

賴清德民調崩盤 趙少康：民意徹底反噬 4成基本盤都守不住

賴清德支持度雪崩下滑 陳菁徽：會不會比關稅還低？

賴卓滿意度探底 羅智強：快處理「超級路人甲」郭智輝

藍白立委送花給北檢諷「彼獠閹黨」 羅智強喊：賴清德也要抓

相關新聞

聯合報社論／露餡政府：內鬥全武行，做事無半步

美國對等關稅正式上路，國人才從市場傳聞得知我國關稅是疊加的「廿加Ｎ」，使業者競爭能力遠遜於日、韓。各界不滿聲浪四起，行政...

聯合報黑白集／賴清德小心寵鳥害黨

民進黨中央內戰熱火沖天。罷免慘輸，黨內捉戰犯，接著吵粉底液，延燒到台派性別大戰。創立婦女部、不幸遭性侵殺害的彭婉如，竟被...

經濟日報社論／有效化解對等關稅疊加的衝擊

川普總統雖然已經公布台灣對等關稅稅率為20%，但因稅率是「疊加」在原有稅率之上，對產業衝擊比預計的大，在國內引發爭議。

聯合報黑白集／難纏的對手？

行政院副院長鄭麗君領軍的談判隊伍，經過與美方長達四個月的四輪磋商，帶回高於日、韓的百分之廿對等關稅。雪上加霜的是，這只是「樓地板」，另外還得疊加原本稅率。國內產業又遭重擊。

聯合報社論／總統道歉，難補風雨吹破的社會韌性神話

七月，丹娜絲颱風和豪雨接連重創南台灣，數萬家庭陷入水深火熱之中；然而，災民向國家求援，迎來的卻是空洞的等待，甚至是無情的拒絕。一個多月後，賴清德總統終於公開向災民致歉，但似乎猶有未甘，希望大家了解「這次颱風相當罕見」。災民對總統的道歉並不埋單，有里長說，遲來的道歉都是多餘，政府現在持續救災就對了；更有受災戶問，總統為大罷免高喊與公民站在一起，為何不與災民站在一起？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。