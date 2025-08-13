聯合報黑白集／賴清德小心寵鳥害黨

民進黨立委王義川疑嘲諷台中市長盧秀燕勘災事件，民進黨性平部譴責王義川是「厭女台派」。圖／聯合報系資料照片

民進黨中央內戰熱火沖天。罷免慘輸，黨內捉戰犯，接著吵粉底液，延燒到台派性別大戰。創立婦女部、不幸遭性侵殺害的彭婉如，竟被無知青鳥叫囂「出來負責」。文革綠衛兵殺進民進黨，為王義川辯護，還自稱草根民主。怪的是，賴清德主席竟和路人一起看戲。

大罷免慘敗，林濁水等人建議賴主席檢討止損，被曹興誠等挺罷派反控「通匪」。政策會執行長王義川拿盧秀燕的粉底液諷刺「全妝勘災」，黨內性平部批他性別歧視；於是，青鳥群起轟炸性平部「厭男」，稱性平部主任嫁港夫是「被滲透」。側翼霸凌反罷異議的邏輯，如今全用在批鬥自己人。

婦團質問賴清德「難道要放棄性平價值？」罷團放聲反擊：當王義川和罷團在街頭奮戰藍白，性平部躲在冷氣房，毫無戰力。網友反諷，王義川比賴清德更挺大罷免，應該接班黨主席。

民進黨過去不乏砲口對內，兩岸路線、派系分肥提名等不勝枚舉，但都有大人調解，一致對外。這回賴清德放任罷團砲打黨中央，這群人無視綠營包裝門面的進步價值、民主神主牌，只論誰在街頭更武勇俚野。賴主席是管不了，還是藉機打雜質？

賴清德放任青鳥鬧了大半年，民調支持度跌破三成，國政烏煙瘴氣，連黨都退化成激進小黨。寵鳥害黨，就怕不只是玩笑而已。