聯合報社論／露餡政府：內鬥全武行，做事無半步

代表台灣與美談判的行政院副院長鄭麗君（中）、經貿辦總談判代表楊珍妮（右二），以及政院秘書長龔明鑫（左二）等人，11日出席行政院記者會，說明美國對等關稅相關議題及產業支持方案。記者邱德祥／攝影

美國對等關稅正式上路，國人才從市場傳聞得知我國關稅是疊加的「廿加Ｎ」，使業者競爭能力遠遜於日、韓。各界不滿聲浪四起，行政院才派代表談判的副院長鄭麗君對外說明，但內容仍是東推西閃未解答多少疑惑；唯一確定的是，若要降稅還得「割肉」去換。賴政府一年多來集中全力推大罷免，這段期間所有政務幾告停頓，連事關台灣經濟命脈的關稅談判都棄甲曳兵，不知如何以告國人。

大罷免大失敗，救災防災慢八拍，再加上關稅談判一敗塗地；至此，賴政府的「真本事」也就無所遁形了。鄭麗君率團對美談判關稅，歷經四個月，結果僅談出廿%的成績，比起日、韓、歐盟的十五%高出一大截，同時還要疊加原關稅。如此一來，台灣原本勇健的工具機、水五金、蝴蝶蘭等產業勢必遭到重創，難以生存。當關稅「疊加」的錯愕消息傳來，行政院經貿辦竟還辯稱：「四月就說過了」。這種辯詞，能遮掩四個月來談判技不如人的無能嗎？能遮掩政府全程黑箱作業密不透風的顢頇嗎？

且看鄭麗君主持的記者會上，除了秘書長龔明鑫、政委楊珍妮，其餘皆是各部會次長或主秘，顯示這是一次低層級的說明會。事實上，理當主管此事的首長們，諸如閣揆卓榮泰、經濟部長郭智輝、國發會主委劉鏡清、財政部長莊翠雲等均告缺席。這些人全是賴總統就任時親挑的首長，但遇到關鍵時刻，卻不必公開面對社會大眾，這是因為他們根本未參與決策過程？或者總統擔心他們無法回應外界的提問？

過去一年多來，賴政府全心全意推動大罷免，非要用「中共同路人」的罪名將在野黨置於死地，以便自己獨享執政權力。為了達到這個自私的目的，賴政府幾乎到了政務廢弛的地步，只是一味用「抗中」之名在社會四處散播仇恨，用「釋憲」及「覆議」手段嚴密阻擋在野黨的提案，用「脫中入北」的口號追求美國的青睞。當賴政府被權力欲望蒙蔽了心靈，它的執政路線也就愈發固執偏斜，對待人民也就愈發傲慢疏遠；再加上有大批青鳥、側翼叫囂護航，政府團隊行事也就愈發散漫離譜。

丹娜絲颱風為南部帶來嚴重災情，賴總統卻對這些綠營鐵票區的民眾冷眼以對，甚至叫老弱民眾自己爬上屋頂去修繕，這正是這種心態的折射。以為自己即將權力一把抓的領導人，豈會有憐恤、謙卑之心？同樣的，卓內閣對美談判不與業界進行必要溝通，又派出談判經驗明顯不足的代表上陣，以為政府只要堆砌夠多能源或軍事採購籌碼即足以成事。如今證明，財經專業缺乏、談判策略失當，又不虛心務實以對，才是關稅談判失利的主因。

大罷免是權力的貪婪無度，以為可以憑仇恨召喚擊倒反對黨，結果遭到民意重重打臉。救災遲緩是權力的輕忽傲慢，對災民的苦難毫無同理心，結果是鐵票區狠遭重創。對美談判卡關是誤判形勢，以為可藉「抗中親美」、「民主價值」等慣技輕鬆達陣，順便索求賴總統「過境紐約」；結果，碰到川普便此路不通，還得賠上台灣傳產百萬就業人口的代價。

當賴總統帶著「台獨金孫」、「賴神」的光環就任時，許多人對他是懷有期待的。但一年多過去，他留下的只剩剛愎、自私、無能的印象，人們不知對他還能如何期待。簡單地說，這是一個完全露餡的政府，鬥爭的武功超乎想像，但做實事服務人民的本領卻沒半步，連知人善任的能力都沒有。從責任政治的角度看，這就是一個不及格的政府。