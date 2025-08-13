經濟日報社論／中美世紀博弈 一場「王霸之爭」

中美世紀博弈 一場「王霸之爭」。（美聯社）

美國總統川普在接受CNBC採訪時表示，日本對美國5,500億美元的投資「就是我們的錢」，美國想怎麼用就怎麼用。這與日本政府的說法大相逕庭。川普還說，日本投資5,500億美元的收益，90%將由美國獲得，日本的市場將對美國完全開放，進口美國的大米和汽車。

日本還只是川普對全球發動關稅戰下的「受委屈者」之一而已，美國與各國談成的初步框架，綜合歸納來看，主要內容有：一，關稅本身，美國將對英國課徵10%，對歐盟、日本、南韓等均為15%，對越南20%，但另有針對轉運商品的40%；二，歐、日、韓等分別被要求對美投資各為6,000億、5,500億、3,500億美元，且此類投資如何進行由美國決定；三，歐、日、韓等也分別被美國要求購買數以千億美元計的美國油氣能源、糧食、軍火；四，最離譜的還有日本對美投資收益的90%歸美國所有。

這一輪全球關稅大戰，川普的關稅大刀，把除了中國之外的所有國家，不分親疏，全都殺了個哀鴻遍野；且各種手段無所不用其極，只有你想不到，沒有他做不到；不僅如此，每一種手段還都用到了極致，做到把對手榨乾、擠乾，涓滴不剩的地步。川普能做到這一步，除了印證他果真是一個交易談判高手外，也確實充分體現了美國經常掛在嘴邊那句「從實力地位出發」的精髓了。

值得關注的是，美國這一套堪稱史無前例的霸道霸凌操作，從動機上看，目的是要重振美國製造業。美國曾經是全球製造業王國，也是美國成為全球霸權的重要基礎之一，但美國作為全球製造業王國的地位在2010年被中國取代了，不僅如此，僅僅15年後的今天，美國製造業總產值已下降到了中國製造業總產值的三分之一，準確地說，是已經空心化了。美國製造業的空心化甚至已到了危及軍工產業及軍事發展的地步了，這才引起美國警覺，此即為川普決心要重振美國製造業的背景，也是他能不能實現MAGA（讓美國再次偉大）的前提，更是在美中世紀大博弈中，美國能否擊敗中國的關鍵。

川普一心想要重振美國製造業，但在方法上首先要檢討的是去找出導致製造業空心化的原因，並針對原因尋找對策，然而川普不是，他的基本思維是所謂的「讓製造業回歸」，把外流出走的製造業「趕回家」，這於是就出現了當下的關稅大戰，問題在美國針對全球所有貿易對象的霸道霸凌能否如願收效，從現實面看來，恐怕不容易，甚至還可能有許多反效果。

首先，肯定有部分國家追隨中國硬槓美國，比如巴西，不排除印度也會；其次，會有不少國家，比如日本政府立即表示不同意川普的說法；再其次，更多的可能跟美國虛與委蛇。很多國家迫於美國淫威，不敢硬槓，先避避風頭，也都知道美國選舉政治，川普不可能永遠不下台。

與此同時，已有消息指出，歐盟正私下與加拿大、日本等被美國霸凌的國家接觸，嘗試推動一個沒有美國在內的新WTO的可能。如消息屬實，那麼中國的角色與動向就值得關注了。

中國在2023年就發布過一篇題為《美國的霸權霸道霸凌及其危害》的文章，一在於聲討美國霸權，二在於提醒及呼籲各國共同反霸。在策略上，中國採取的是一切與霸道相反的王道做法，比如，在全球化被美國破壞之餘強調「再全球化」；在氣候協定被美國否定之後力推清潔新能源發展；針對美國以關稅作武器，中國力推關稅互減甚至零關稅；針對美國對AI等高科技的「閉源」，中國選擇的是「開源」；中國還持續開放市場，歡迎各國投資；中國還單方面開放免簽進入中國。

總的看來，中美這一場全球世紀大博弈，本質上已是王道vs.霸道的博弈，其最終勝負，將由時間給出答案。