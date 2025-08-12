聽新聞
聯合報黑白集／難纏的對手？

聯合報／ 黑白集

副閣揆鄭麗君擔任我國關稅談判代表。 記者邱德祥／攝影
副閣揆鄭麗君擔任我國關稅談判代表。 記者邱德祥／攝影

行政院副院長鄭麗君領軍的談判隊伍，經過與美方長達四個月的四輪磋商，帶回高於日、韓的百分之廿對等關稅。雪上加霜的是，這只是「樓地板」，另外還得疊加原本稅率。國內產業又遭重擊。

不過，賴政府民進黨統一口徑，力稱關稅疊加「四月就已公開透明講過」、「學者和產業都知道」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤甚至批評，不知關稅疊加的，是自己不認真。好似關稅「Ｎ+廿％」天經地義，至於民眾誤解，是自己的錯。

但這種說法很快被打臉。不僅歐盟關稅未疊加，原本疊加的日本，在與美方溝通後，也確定其百分之十五稅率是天花板。南韓雖也是疊加稅率，但美韓有自由貿易協定，關稅本不高，疊加衝擊相對較小。且經濟部關稅影響研析報告，亦通篇未提關稅疊加，是狀況外，或刻意隱瞞？

關稅談判，賴政府始終黑箱、粉飾太平。駐美副代表楊懿珊更稱，美方誇鄭麗君是「難纏的對手」；但輸成這樣，鄭麗君到底怎麼難纏，實在看不出來。不過，楊懿珊曾是鄭麗君的立院助理，「難纏說」只像是討好前老闆的馬屁文。

日本對關稅疊加據理力爭，討回面子裡子，恰成台灣對照組。賴政府將關稅疊加視為理所當然，不是輕忽，就是無能。賴政府難纏嗎？美國不覺得；只有面對國人要求公開透明時，賴政府最難纏！

