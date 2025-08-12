經濟日報社論／有效化解對等關稅疊加的衝擊

有效化解對等關稅疊加的衝擊。航運貿易示意圖。 路透

川普總統雖然已經公布台灣對等關稅稅率為20%，但因稅率是「疊加」在原有稅率之上，對產業衝擊比預計的大，在國內引發爭議。

對等關稅是川普關稅政策的核心。因為川普認為各國關稅高於美國，市場又不開放，是美國貿易赤字屢創新高的主因。透過公式設計出對等關稅，稅率高低與美國對該國貿易逆差大小有直接關係，基本上算是對美國貿易逆差國的懲罰性關稅。

川普認為各國虧欠美國，所以必須以對等關稅要求各國「還債」。川普將對等關稅當成談判籌碼，片面橫加關稅，要求他國做多元化承諾，例如削減關稅、加碼投資、擴大採購，並釋放其他利益，做為交換美國降低對等關稅的條件，所以是既不對等，也不公平。

自川普第一任實施各式懲罰性關稅都是疊加性質，對等關稅也不例外，進口美國產品必須承擔對等關稅，再加上美國的最惠國（MFN）關稅，形成談判不對稱、開放不均等，更牴觸世界貿易組織（WTO）規範。

232關稅是川普關稅政策另一主軸，根據1962年的美國「貿易擴張法」第232條，若經由調查認定進口產品危及國家安全，也可以加徵懲罰性關稅。美國目前已對車輛及其零組件課徵25%的關稅，對鋼、鋁、銅及相關製品則加徵50%的關稅，232關稅也是屬於疊加的性質。

對等關稅與232關稅涵蓋項目不同，對等關稅主要集中在農業、傳統產業，以及部分資通訊電子項目。232關稅則包括台灣輸美核心的半導體產業，以及關鍵礦物、藥品、車輛及其零組件、與鋼、鋁、銅及相關製品為主。川普的策略是先就對等關稅進行談判，而後陸續公布232關稅之後，各國必須與美國進行第二波談判，尋求關稅減免甚至豁免，有如被美國「剝兩層皮」。

各國普遍不滿美國的談判模式，但也無可奈何；而綜觀目前談判結果，以歐盟及日本爭取的條件較佳。不但將對等關稅降成15%，而且大多數產品也擺脫疊加的束縛。以歐盟為例，若美國MFN稅率大於15%，則維持現有稅率，不再加徵任何對等關稅。若美國MFN稅率低於15%，則只「補差」到15%。例如美國目前的車輛關稅是2.5%，加徵25% 232關稅後，稅率高達27.5%，在不疊加下稅率降為15%，日本在車輛也爭取到與歐盟相同待遇。

美國對歐盟及日本的不疊加安排，顯示川普並非鐵板一塊。美國壓力雖然排山倒海，但歐盟跟日本對於出口美國主力的車輛，立場強硬且寸土必爭，要求美國必須有相對的承諾，最後才爭取到較佳條件。

台灣20%的對等關稅，已經偏高，又採取疊加方式，對出口產業帶來沉重負擔。美國更藉由高關稅壓力，促使在其他經貿議題，例如半導體加碼投資美國，做出更多的承諾，對於已經大量投資美國的台灣，不但不公平，而且難以承受。

基於此，台灣不應在美國壓力下一再退讓，更不能如同外媒形容美國如同擠檸檬般的壓榨台灣。台灣必須在關鍵議題上明確畫出底線，並向美國據理力爭。首先在對等關稅尚未敲定前，應向美國同步爭取降稅及不疊加待遇；因為只有在較低稅率下，不疊加才能更有效降低衝擊。

另外美國尚未公布半導體232關稅，半導體是我國最重要的出口產品，更應直接向美方爭取豁免。特別是不應單方面接受美國不合理要求，而應全力維護自身利益與空間。

總之，目前台灣重點不是在爭論政府何時告知關稅會疊加，而是應該如何重整談判隊伍，與美國斡旋，全力爭取較低且不疊加的對等關稅；以及化解接踵而來的232半導體關稅。對內則應思考如何在高關稅、高匯率、高通膨與低成長的環境下，協助企業度過難關。