聯合報黑白集／梁文傑不如閩南狼

陸委會副主委兼發言人梁文傑。圖／聯合報系資料照片

大罷免大失敗後，綠營內訌不斷，最受矚目的莫過於「反共網紅」閩南狼開撕八炯，他除揭露八炯學納粹，也坦承去年底與八炯合拍的統戰紀錄片刻意剪輯，抹紅鍾明軒，鍾因此遭受網暴，讓他決定說出真相。面對這番大翻供，當時稱這部紀錄片「頗有參考價值」的陸委會副主委梁文傑最難堪，面對追問，他卻嘴硬說「還是有價值」，再次展現賴政府官員死不認錯的一貫作風。

八炯與閩南狼推出聲稱追蹤調查中共如何滲透台灣的統戰紀錄片而爆紅，賴政府更將其內容當成圭臬。八炯在紀錄片中「踢爆」逾十萬國人拿中國大陸身分證，甚至有專門協助申辦的台灣據點，陸委會馬上說要嚴格查處，還鼓勵檢舉，賴總統跟進呼應提醒「免錢的最貴」；調查局立刻動了起來，內政部長劉世芳更親自舉行記者會宣布「查到兩人」，影片中出現的一人因此被註銷台灣戶籍，簡直成了八炯的「馬上辦中心」。

這些原本位處極端言論光譜的網紅，只因披上「反共」外衣，不僅被賴政府奉為上賓，更儼然成了國師。激越的言論成了民進黨政府奉行的主旋律，讓社會充滿戾氣與對立，引起反感，種下大罷免失敗原因。

不論閩南狼是真的良心不安，或有陰謀論而爆料八炯，但比起硬拗到底的梁文傑及「裝沒事」的官員，至少還像條漢子。