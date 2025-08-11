聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／梁文傑不如閩南狼

聯合報／ 聯合報黑白集

陸委會副主委兼發言人梁文傑。圖／聯合報系資料照片
陸委會副主委兼發言人梁文傑。圖／聯合報系資料照片

大罷免大失敗後，綠營內訌不斷，最受矚目的莫過於「反共網紅」閩南狼開撕八炯，他除揭露八炯學納粹，也坦承去年底與八炯合拍的統戰紀錄片刻意剪輯，抹紅鍾明軒，鍾因此遭受網暴，讓他決定說出真相。面對這番大翻供，當時稱這部紀錄片「頗有參考價值」的陸委會副主委梁文傑最難堪，面對追問，他卻嘴硬說「還是有價值」，再次展現賴政府官員死不認錯的一貫作風。

八炯與閩南狼推出聲稱追蹤調查中共如何滲透台灣的統戰紀錄片而爆紅，賴政府更將其內容當成圭臬。八炯在紀錄片中「踢爆」逾十萬國人拿中國大陸身分證，甚至有專門協助申辦的台灣據點，陸委會馬上說要嚴格查處，還鼓勵檢舉，賴總統跟進呼應提醒「免錢的最貴」；調查局立刻動了起來，內政部長劉世芳更親自舉行記者會宣布「查到兩人」，影片中出現的一人因此被註銷台灣戶籍，簡直成了八炯的「馬上辦中心」。

這些原本位處極端言論光譜的網紅，只因披上「反共」外衣，不僅被賴政府奉為上賓，更儼然成了國師。激越的言論成了民進黨政府奉行的主旋律，讓社會充滿戾氣與對立，引起反感，種下大罷免失敗原因。

不論閩南狼是真的良心不安，或有陰謀論而爆料八炯，但比起硬拗到底的梁文傑及「裝沒事」的官員，至少還像條漢子。

社論 梁文傑 閩南狼

延伸閱讀

國台辦批賴總統「以武謀獨」 梁文傑：重複的話讓人厭煩

雲林官員取經成都世運遭阻？陸委會：溝通協調問題

公職赴港澳需通報 陸委會曝原因：「安全可慮」

比亞迪擬攻台灣市場 陸委會：贊成基於國安高度審查

相關新聞

聯合報黑白集／梁文傑不如閩南狼

大罷免大失敗後，綠營內訌不斷，最受矚目的莫過於「反共網紅」閩南狼開撕八炯，他除揭露八炯學納粹，也坦承去年底與八炯合拍的統...

聯合報社論／漢光演習：鼓勵國軍改革，譴責政治蹭軍

號稱歷年規模最大並首度納入城鎮韌性演習的漢光四十一號演習，已於上月結束，最近卻因美國《外交家》雜誌專文批評演習中民防科目...

經濟日報社論／川普施壓Fed降息 力道加大

川普完成了對全球關稅調升後，普遍擔心引發通膨，經濟將轉入蕭條，而唯一有效的政策工具，不是川普能控制，而是掌握在聯準會主席...

聯合報黑白集／家暴．文革．人口荒

內政部公布最新人口統計，台灣人口創紀錄連十九月減少，且可能持續低走。十九個月，恰與賴清德總統的當選與執政期密合；為何造成如此嚴重國安危機，這個鍋，他必須背！

聯合報社論／關稅巨棒敲不醒賴清德「脫中入美」夢？

美國宣布對台灣課徵百分之廿的對等關稅後，又將對半導體課徵百分之一百關稅。賴清德總統宣稱百分之廿只是「暫時性關稅」，但行政院經貿談判辦公室證實，這百分之廿是要疊加在原有關稅上計算的。賴政府把國人蒙在鼓裡，民進黨還在高呼「台灣美國一起發大財」；一方面在台美談判黑箱中掙扎，一方面渴求美國恩庇惠澤台灣。美國總統川普的關稅大棒，似乎沒有敲醒賴清德的「脫中入美」夢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。