經濟日報社論／台灣半導體的戰略抉擇

美國總統川普宣布對所有輸美半導體課徵百分之百關稅，並聲稱只要在美國設廠的企業，就能獲得豁免。路透

美國總統川普宣布對所有輸美半導體課徵百分之百關稅，並聲稱只要在美國設廠的企業，就能獲得豁免。這項看似單純的貿易措施，立即在市場上引起強烈反應，台積電（2330）因在亞利桑那已有投資，被視為首批免稅受益者，股價衝上新高。但從更宏觀角度看，這場政策並不是單純的經濟議題，而是一場結合了貿易、國安、科技主導權的複合戰爭。短期利多的背後，隱藏著長期結構性風險與戰略陷阱。

川普的豁免條件並沒有白紙黑字的說明和承諾，美國對「本土製造」定義尚不清楚，未來完全可能以此為槓桿，要求在美投資企業將最尖端的製程技術放到美國，否則隨時可能取消豁免。對台積電而言，雖在美國設廠可暫時減輕直接衝擊，但若川普要求的2,000億美元投資全屬新增支出，不僅壓縮公司在其他地區的布局，還可能擠壓台灣本土的研發與產能擴充。

相較於台積電這類高階製程領頭羊，台灣大量的成熟製程與中小型半導體廠商處境更為艱難。成熟製程早已陷入激烈殺價競爭，毛利有限，赴美設廠的資金與人力門檻過高，一旦美國將關稅範圍從晶片本身擴大到含晶片的終端產品，手機、電腦、AI伺服器等資通訊產品恐怕全數被涵蓋。根據統計，台灣對美出口中約七成是內含半導體的ICT產品，如果課稅落地，受影響的將不只是晶片廠，還包括封測、PCB、散熱模組、連接器等龐大的上下游供應鏈。

這項政策的衝擊並非僅限於半導體，美國已經啟動對台灣20%對等關稅的政策，並採「20%+原稅率」的疊加方式計算，工具機、農漁產品、紡織、塑橡膠、自行車等傳產出口成本瞬間飆升。未來半導體關稅與對等關稅分別施行，部分出口產品將面臨雙重課稅，對以中小企業為主體的台灣經濟將是沉重一擊。這種「疊加課稅」的方式，實際上是透過多層關稅壁壘逼迫產業鏈外移，美方藉此達成製造業回流的戰略目標。

川普的意圖並不單純是保護主義，他正以國安為名重構全球科技供應鏈。依據美國《貿易擴張法》第232條，只要白宮認定某項進口產品威脅國家安全，就可以單方面加徵關稅或設限。半導體是民生、工業、國防的核心，美國長期對海外依賴高度不滿，這次政策本質上是要迫使晶片生產鏈移往美國本土，並且將最關鍵的技術掌握在美國企業手中。過去20年，台灣中小企業能夠依附中國低成本供應鏈壯大，如今若要進入美國供應鏈，將面對高工資、高物價、嚴格的在地化要求，生存門檻大幅提高。

面對挑戰，台灣不能僅寄望單一企業的豁免作為解方。政府必須在談判桌上爭取更清晰且可預測的豁免條件，避免美方利用模糊定義不斷追加要求。日本與南韓在與美國談判時，分別透過加碼投資與開放市場將原定的25%稅率壓到15%，台灣也應比照並善用台積電在美投資作為籌碼，換取更低的稅率與更明確的豁免承諾。

企業也要將部分組裝與製造環節轉移至關稅較低或與美國有自由貿易協定的國家，從產品設計端降低對受課稅晶片的依賴，甚至考慮在設計中使用不同來源的零組件，以分散風險。對於無法單獨承擔赴美投資的中小企業，政府應提供資金、輔導，協助其透過策略聯盟或跨國合作進入美國市場，以度過難關。

這場晶片稅戰不僅是貿易數字的變化，而是對台灣半導體生態乃至整體產業結構的深層挑戰。台灣唯有在外交談判、產業政策與企業策略三方面同步出擊，爭取主動權，才能在這盤局中穩住自身優勢，並避免護國神山群崩塌。