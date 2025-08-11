聯合報社論／漢光演習：鼓勵國軍改革，譴責政治蹭軍

今年漢光演習搭配民防演練，圖為7月登場的城鎮韌性演習，國軍在基隆八堵國小準備演練。圖／聯合報系資料照片

號稱歷年規模最大並首度納入城鎮韌性演習的漢光四十一號演習，已於上月結束，最近卻因美國《外交家》雜誌專文批評演習中民防科目仍是表演，以及法國人士踢爆高雄防空避難點竟設於加油站、瓦斯行旁，讓演習成效再起爭論。

《外交家》專文指出，儘管漢光演習納入平民演練，整體民防仍偏向表演性質，且防衛過度倚賴美援，顯示台灣社會未做好戰爭準備。這些說法，可謂對錯參半。例如該文盛讚烏克蘭的社會動員，但俄烏開戰以來，烏國人口近六分之一流亡海外，近來還不乏抗拒徵兵消息，恐難稱「萬眾一心」。將台海類比為二〇二二年普亭開火前的俄烏，認為戰爭必不可免，更是過度簡化問題。

回歸軍事層面，國軍一大積習，將備戰演練與慶典校閱混為一談，「展現精實壯大」比模擬未來戰爭更重要。政府高層和社會大眾以往對漢光演習的印象，往往是聲光精彩的火力秀，在總統視導下，輕鬆「殲敵」告終。相較之下，今年漢光仍有被批評為花拳繡腿的科目，但至少不再以「觀眾導向」為首務。

社會韌性的重要性無庸置疑，尤其能源安全的確保、醫療設施人力的置備、軍警消器材與訓練是否充足，這些屬於機制層面且須長期經營的準備，都是關鍵。在承平時期動員市民操演，本就難以期待完全逼真，但把防空避難點設在加油站、瓦斯行旁和工地內，民眾避難「躲比不躲更危險」，城鎮韌性演習也被批評是在錯誤中演練，若真爆發戰爭，將造成嚴重後果。

演習期間出現颱風釀災，但軍方分身乏術，無法大舉救援，也引起關注。尤其賴清德總統勘災回應災民請求時稱，「不能什麼都靠國軍，國軍正忙著演習，法律也規定不能進入民宅」，引發爭議。事實上，國軍以戰備優先，但重大災害來襲時，本有依狀況調整任務投入救災，或併行演練與救災等規定，漢光演習轉換救災模式也有先例。但相關爭議也凸顯了社會韌性的脆弱。

值得注意的是，漢光行車意外等小狀況不斷，軍方卻未遭遇以往動輒被圍剿的「輿論土石流」。搭配演習的後備軍人教召，時間與操練強度都提升，反而不乏肯定訓練紮實之聲。這顯示國軍形象與專業度成正比，社會感受到軍人努力衛國，官兵自可贏得尊嚴。

但漢光被迫沾染政爭，卻是最大遺憾。隨著罷免藍委成案，賴政府特意由全社會防衛韌性委員會發布相關資訊，與賴清德的「團結十講」，一起包裝成「國家團結月」。隨著團結十講虎頭蛇尾，軍方更儼然扮演救駕角色。國防部在漢光期間安排的網路直播，主角都是賴總統。部隊向總統展示的科目，更被質疑不符演習日程，難脫配合重演之嫌。

此外，今年漢光科目安排，對敵軍登陸後的「縱深防禦」，比重明顯高於往年。這些操演當然具備練兵價值，但「見軍率」背後所蘊含，執政者對「芒果乾」效應的期待，亦不待言。不過，綠營期待的輿論效應並未出現，社會關注焦點仍是颱風掀起的能源與災防能量問題，以及賴總統面對災民缺乏同理心。接下來的大罷免大失敗，更是重擊賴清德的領導威信。

政治人物應予國軍更多的支持，並須戒除把官兵當成作秀工具甚至政爭工具的惡習。全民更該體認，國防並非無需成本，不僅是外表雄壯威武，必然伴隨龐大的資源耗費，「乃知兵者是凶器，聖人不得已而用之」，和平背後不能沒有武力作為後盾，武力卻非招搖炫耀的工具。備戰與避戰同樣重要，缺一不可。