聯合報黑白集／家暴．文革．人口荒

聯合報／ 黑白集

內政部公布最新戶口統計，台灣人口總數，7月較6月減少8805人，人口連續19個月負成長。示意圖。 記者余承翰／攝影
內政部公布最新戶口統計，台灣人口總數，7月較6月減少8805人，人口連續19個月負成長。示意圖。 記者余承翰／攝影

內政部公布最新人口統計，台灣人口創紀錄連十九月減少，且可能持續低走。十九個月，恰與賴清德總統的當選與執政期密合；為何造成如此嚴重國安危機，這個鍋，他必須背！

人口減少，主因是「生得少」。其實早在馬英九執政時期，少子化議題即已搬上廟堂，連同後繼的蔡英文，皆努力「促產」；相較馬、蔡，賴醫師的「催生術」顯然失靈，否則出生數也不致如此難看。

其次是「死的多」。尤其七月死亡人數較出生數多出近倍，顯示台灣快速邁向超高齡社會，更須立即投入相應的醫療、長照甚至「安死」資源。畢竟相較老死，更讓人擔憂的是政府未能及時伸援，以致拖跨整個家庭。

還有就是「不想待」，也就是遷出人口多於遷入。台灣曾經自詡「最美的風景是人」，熱情歡迎僑胞、國外人才，乃至陸配、外配。但看如今海峽危機四伏、陸配動輒成標靶，又怎麼吸引人、留住人？

生得少、死的多、不想待，各有成因，卻有一個獨屬賴政府的共同因素：製造對立。最近一位七旬老父控訴，癡迷搞罷免的青鳥女兒竟對他家暴，甚至要把他提交網路公審，宛若中共文革再現。家庭與社會如此撕裂，人民看不到希望，怎敢生養？

家暴、文革、人口荒，本不相干，卻因賴政府醉心大罷免而大融合，何其魔幻！

陸配 社論 家暴 文革 青鳥 大罷免 賴政府 出生數 少子化 賴清德

相關新聞

聯合報社論／關稅巨棒敲不醒賴清德「脫中入美」夢？

美國宣布對台灣課徵百分之廿的對等關稅後，又將對半導體課徵百分之一百關稅。賴清德總統宣稱百分之廿只是「暫時性關稅」，但行政院經貿談判辦公室證實，這百分之廿是要疊加在原有關稅上計算的。賴政府把國人蒙在鼓裡，民進黨還在高呼「台灣美國一起發大財」；一方面在台美談判黑箱中掙扎，一方面渴求美國恩庇惠澤台灣。美國總統川普的關稅大棒，似乎沒有敲醒賴清德的「脫中入美」夢。

聯合報黑白集／家暴．文革．人口荒

內政部公布最新人口統計，台灣人口創紀錄連十九月減少，且可能持續低走。十九個月，恰與賴清德總統的當選與執政期密合；為何造成如此嚴重國安危機，這個鍋，他必須背！

聯合報黑白集／真的百工百業怎麼辦？

賴政府執政，讓人覺得像在霧裡行船，不知道要駛向何方。八月七日起，美國對台灣課徵廿％的關稅正式生效；但賴總統說這只是「暫時的」，那麼各行各業到底要如何是好？要繼續等，得等多久？或者，不如早點死心算了。

聯合報社論／厭女台派vs.左膠聖女：民進黨的價值困局

台中市長盧秀燕冒雨視察水災，遭民進黨立委王義川嘲諷是「完妝勘災」，用的還是一瓶二千多元的粉底液。輕佻的發言，引發網友批評是性別歧視；民進黨性平部也譴責，說「我們不要厭女的台派」。誰料，民進黨發言人卓冠廷加入戰局挺王義川，直言反對性平部「毫無高度與專業的切割」；隨即有側翼附和，嗆性平部為「左膠聖女」。王義川一席酸語，引發民進黨一場內鬥，正是山雨欲來。

經濟日報社論／賴政府三面受敵 須尋求迴旋空間

川普發動關稅戰，台灣被課以20%關稅，外加市場准入、對美大投資與大採購，還有即將揭曉的232科技產業是否影響美國國安調查...

經濟日報社論／關稅談判 掌握贏的策略

美國宣布對台灣出口產品課徵20%關稅的決定，仍持續煎熬著社會。過去四個月，政府雖與美方進行多次談判，卻始終未取得期待中1...

