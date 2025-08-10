聽新聞
聯合報黑白集／家暴．文革．人口荒
內政部公布最新人口統計，台灣人口創紀錄連十九月減少，且可能持續低走。十九個月，恰與賴清德總統的當選與執政期密合；為何造成如此嚴重國安危機，這個鍋，他必須背！
人口減少，主因是「生得少」。其實早在馬英九執政時期，少子化議題即已搬上廟堂，連同後繼的蔡英文，皆努力「促產」；相較馬、蔡，賴醫師的「催生術」顯然失靈，否則出生數也不致如此難看。
其次是「死的多」。尤其七月死亡人數較出生數多出近倍，顯示台灣快速邁向超高齡社會，更須立即投入相應的醫療、長照甚至「安死」資源。畢竟相較老死，更讓人擔憂的是政府未能及時伸援，以致拖跨整個家庭。
還有就是「不想待」，也就是遷出人口多於遷入。台灣曾經自詡「最美的風景是人」，熱情歡迎僑胞、國外人才，乃至陸配、外配。但看如今海峽危機四伏、陸配動輒成標靶，又怎麼吸引人、留住人？
生得少、死的多、不想待，各有成因，卻有一個獨屬賴政府的共同因素：製造對立。最近一位七旬老父控訴，癡迷搞罷免的青鳥女兒竟對他家暴，甚至要把他提交網路公審，宛若中共文革再現。家庭與社會如此撕裂，人民看不到希望，怎敢生養？
家暴、文革、人口荒，本不相干，卻因賴政府醉心大罷免而大融合，何其魔幻！
