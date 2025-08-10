聯合報社論／關稅巨棒敲不醒賴清德「脫中入美」夢？

行政院經貿辦證實，我國對等關稅為「原有稅率再加20%」。圖為賴清德總統（左）與行政院長卓榮泰日前舉行記者會說明對等關稅。 圖／聯合報系資料照片

美國宣布對台灣課徵百分之廿的對等關稅後，又將對半導體課徵百分之一百關稅。賴清德總統宣稱百分之廿只是「暫時性關稅」，但行政院經貿談判辦公室證實，這百分之廿是要疊加在原有關稅上計算的。賴政府把國人蒙在鼓裡，民進黨還在高呼「台灣美國一起發大財」；一方面在台美談判黑箱中掙扎，一方面渴求美國恩庇惠澤台灣。美國總統川普的關稅大棒，似乎沒有敲醒賴清德的「脫中入美」夢。

賴清德曾有「走入白宮」的目標，也有「脫中入美」的渴望。「走入白宮」是賴清德明白提到要追求的政治目標，但這個政治幻想立刻被美國打醒；「脫中入北」原是賴清德對學者倡議的呼應，後來雖作切割，但外界相信，賴清德真正想的是「脫中入美」，而且好夢正酣。

賴清德上任以來，對內操弄抗中，推動大罷免；對外舔美效忠，勤遞投名狀；內外互倚，所作所為幾乎就是在做「脫中入美」的部署。但賴清德操持急切，更錯判形勢，在內部撕裂社會，在外部也加深「疑賴論」，把自己逼入困境。

最近美日輿論都注意到賴清德陷入內外交迫的窘境。日本《讀賣新聞》社論罕見點名批評大罷免，呼籲賴清德彌合社會裂痕；《讀賣》標題直接點出賴清德「排除在野黨的意圖」，打臉賴清德所稱「民主的實踐」和「更大的民主」。國際媒體看穿賴清德虛偽的民主價值，表現出對賴政府執政的不信任感，賴清德怎麼還敢呼喊全球民主夥伴共同捍衛民主價值？

何況賴清德高舉的全球民主價值，川普根本不屑一顧；賴清德宣稱的民主供應鏈，更被川普的全球關稅戰逐一擊破。美國國務院前資深顧問惠頓就以「台灣如何失去川普」為題，撰文分析賴政府連串失策，導致台灣與川普漸行漸遠，甚至連賴清德想過境紐約，都遭川普「羞辱性的拒絕」。

外界對惠頓看法或許仁智互見，但惠頓尖銳指出，台灣在美國其實形象不佳且正在下滑。賴清德倚美抗中，但惠頓強調，美國人並未將台灣視為對抗中國的資產，反而視為負擔，認為台灣可能將美國拖入對中國的戰爭。甚至在川普政府眼裡，賴政府是受制於左翼文化議題（如非核和跨性別主義）、對美國商業漠不關心、對國防不認真且不願解決貿易逆差的政府。顯然美國「疑賴論」未解，賴清德距離白宮愈來愈遠，他的「脫中入美」夢尚未破碎，但已經成為台灣和美國的惡夢了。

台美關稅談判，賴政府既黑箱，又誤判形勢，而且談判策略錯誤，籌碼盡失，甚至以為跪舔就能獲得赦免，結果台灣輸到脫褲，但又不敢醜態示眾，只好隱瞞關稅疊加真相。民進黨還刻意把川普關稅談話錯解誤導成「台灣美國一起發大財」。國發會主委劉鏡清也分析半導體廠商應對關稅的三種模式，結論是全球稅率一樣，對台灣影響不大，對已赴美設廠的台積電還是「利多」。

賴政府可以避重就輕、隱瞞真相、糊弄民眾，甚至可能把台灣廠商被迫赴美的危機，看成是台灣「脫中入美」的契機。但從長遠看，台灣自絕於大陸市場，高科技產業從人才、技術到資金都被美國連根拔起，有能力赴美的如台積電變「美積電」，沒能力赴美的廠商坐困愁城，至於傳產則倒成一片，台灣被掏空，這是賴清德的「脫中入美」夢嗎？

大罷免大失敗、過境紐約被羞辱拒絕、隱瞞關稅輸到脫褲真相、護國神山群被整碗端走，賴政府接連對內翻車、對外撞牆。賴清德自己內外交迫，卻讓台灣滿盤皆輸。