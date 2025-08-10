經濟日報社論／川普施壓Fed降息 力道加大

川普完成了對全球關稅調升後，普遍擔心引發通膨，經濟將轉入蕭條，而唯一有效的政策工具，不是川普能控制，而是掌握在聯準會主席鮑爾手中。（歐新社）

川普完成了對全球關稅調升後，普遍擔心引發通膨，經濟將轉入蕭條，而唯一有效的政策工具，不是川普能控制，而是掌握在聯準會主席鮑爾手中。聯準會有其獨立性，不會聽命行事，這讓川普很不高興，一再放話要讓鮑爾去職，現在有機會提名新任理事，趁機施壓聯準會。

川普要求聯準會降息，核心原因是美國龐大的債務負擔。國債總額已突破36.7兆美元，為2023年GDP的134.4%，之前馬斯克的政府效率部所建議的削減政府支出，川普沒有採納，「大而美法案」反而加大減稅，讓債務缺口變大。

美國有約6.5兆美元的國債即將到期，如果聯準會基本利率每下降一個基點（0.01%），政府每年就可節省約10億美元的利息支出，如果能成功降息2個百分點，美國政府每年可節省數千億美元的債務利息，為其他政策騰出巨大的財政空間。

低利率同時也有助於企業投資和擴張，支持川普推動的製造業回歸美國政策，換句話說，可以抵銷高關稅帶來的不良後果，川普現在要先降息的目的，在防微杜漸，防止未來的經濟危機。

可是聯準會不降息的考慮，卻是擔憂因關稅調高，所引發的通膨風險，聯準會已將2025年通膨預期從2.7%上調到3%，鮑爾在國會聽證會上明確表示，關稅對消費者物價的影響，需要時間觀察，所以至少在9月之前都不會降息。

鮑爾身兼聯邦儲備理事會與決定基本利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）主席，雖然鮑爾由川普在第一任時提名，但川普一直懷疑鮑爾後來替拜登助選，所以第二任一開始，川普已講了很多次，要撤換鮑爾，或是要求他辭職，拍川普馬屁的白宮貿易顧問納瓦羅甚至說，鮑爾太失職了「如果他在日本，他得跪下來向天皇乞求寬恕」。

面對川普持續的政治壓力，聯準會堅持維護其獨立性。鮑爾明確表示：「我們永遠不會受到任何政治壓力的影響」，兩邊就這樣槓上了。

美國的聯準會主席，就像全世界大部分央行總裁一樣，有任期保障，但是白宮在研究過規章之後，堅持總統有權，在有理由的情況下撤換聯準會主席。但這恐怕會引發金融圈的恐慌，目前執華爾街牛耳的摩根大通銀行董事長戴蒙7月15日表示，聯準會的獨立性對於鮑爾以及未來接替他的接班人而言「絕對至關重要」，他公開對記者表示：「玩弄聯準會的政策往往會帶來不利的後果。」

川普最寵信的財政部長貝森特也勸他不能急，近日他曾私下苦勸川普別開除鮑爾，不但列出可能的經濟與市場風險，以及可能面臨的司法與參議院挑戰，並直指Fed已經暗示今年底前，應該會降息2碼。

雖然川普勉強接受貝森特的建議，但仍然心有未甘，現在轉而用兩個手段，威脅讓鮑爾幹不下去。

其一是，指責聯準會現在整修的花費太高，鮑爾有貪瀆之嫌；由於要將聯準會的老建築，整修至符合現代防火標準，同時又要遵照歷史建物整修程序，估計總經費達25億美元，遭部分媒體與群眾在網上大肆攻擊，認為這是聯準會不知民間疾苦的最好證明。

其二是，川普暗示會在明年5月鮑爾任期屆滿之前，提早宣布繼任主席人選，川普說心中已經有了二、三個可能人選，而且新任主席很可能還是現在理事會的成員之一，如果「影子主席」公開在會中唱反調，理事會中的意見很容易分裂，讓鮑爾幹不下去。

7月30日，FOMC會議決議，仍維持利率不變，但兩位由川普任命的聯準會理事在表決時都投下反對票，第一次將聯準會內部分歧表面化，另外還有一位明年1月才任滿的理事，提前於8月初辭職，川普也提名白宮經濟顧問委員會主席米倫為新任理事，看來川普要介入聯準會，已經拉開序幕。