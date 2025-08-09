聯合報社論／厭女台派vs.左膠聖女：民進黨的價值困局

波波漫畫

台中市長盧秀燕冒雨視察水災，遭民進黨立委王義川嘲諷是「完妝勘災」，用的還是一瓶二千多元的粉底液。輕佻的發言，引發網友批評是性別歧視；民進黨性平部也譴責，說「我們不要厭女的台派」。誰料，民進黨發言人卓冠廷加入戰局挺王義川，直言反對性平部「毫無高度與專業的切割」；隨即有側翼附和，嗆性平部為「左膠聖女」。王義川一席酸語，引發民進黨一場內鬥，正是山雨欲來。

王義川低俗的插科打諢，一直讓人反胃。他身為民進黨不分區兼政策會執行長，深受賴清德重用，也成為綠媒節目賣點，黨內其他人只能睜一隻眼、閉一隻眼。日前他公開傳授「造謠四步驟」，已廣受各界指摘；這次再對盧秀燕發表惡意談話，更惹人反感。民進黨性平部稱他為「厭女台派」，說「批評外貌是最膚淺的攻擊」，或許也是積怒已久。意外的是，卓冠廷加入戰局，企圖壓制性平部，並將性平部發言扭曲為意在「切割」，更使情況陷於混亂。

且看這場戰局：綠營政策會執行長信口開河，遭到黨性平部抨擊；然後黨發言人出來袒護執行長，並貶抑性平部的作為，青鳥也一面倒地跟進附和。賴清德身為黨主席，不知作何感想？他當然不會譴責「台派」，但他會說貶抑女性不應該嗎？他會不會斥責性平部是理想氾濫、不切實際的「左膠」？

這個「黨內互轟」事件，不僅是民進黨的一次內訌，更是一次嚴重的價值衝撞。它的核心爭議，也不止關係對女性的歧視與輕蔑與否，而是民進黨一直以來所標榜的「進步」精神，是否還真的存在進步的動力。這點，由攻防三方所使用的「厭女」、「台派」、「左膠」等詞彙，已可見端倪。

兩年前的MeToo運動，民進黨不僅是起火點，也是爆出性騷案件最多的職場，並有多起案件遭到「吃案」；賴清德當時身為民進黨主席，應深知其詳。當時因大選在即，黨中央的處理一切以「停損」為原則，被指控者皆迅速辭職下台，黨內其實未對性平精神有多少反省。當時民進黨原欲與名嘴李正皓合作，挑戰新北藍委，後因他被爆曾以祕密影像威脅女友而放棄。這次王義川汙損盧秀燕的不當言論，就是在李正皓的節目中發表；李正皓還說，民進黨就是被「聖母情勒」，才會綁手綁腳。民進黨「福佬男性沙文主義」根深柢固，對女性主義充滿鄙夷。

更值得注意的是，「台派」一詞近年在民進黨的價值軸線上迅速上升。在賴清德主政下，認同「綠色」已經遜色，要標榜「台派」才是忠肝義膽，才有資格拋紅帽指責別人「賣台」。亦即，有了「台派」這個護身符，鄙薄一下其他女性，更能免於受到譴責。這就是「台派」的真相。過去卅年，民進黨汲汲追求進步價值，什麼自由主義、性平、廢死、同婚等，一概全收。現在的台派，既不自由，又愛造謠，加上厭女、反智；賴清德看不出來這是民進黨倒退的明顯跡象嗎？

諷刺的是，美國前國務院官員惠頓在分析「台灣如何失去川普」時，還以「左派全球主義」的標籤來形容副總統蕭美琴。沒錯，「全球主義」曾是民進黨極力追求的視野；但曾幾何時，黨的視角已自我限縮為「台派」，並把「台」當成自己的專利，用以排擠其他國人。「包容」的價值，至此無影無蹤。

這次「厭女台派」對「左膠聖女」的大戰，顯示民進黨的進步價值正在退化、萎縮。台派的排他性，踐踏了民進黨原本信仰的自由和平等，它的價值體系已潰不成形。